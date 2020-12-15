【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 隨著首批新冠疫苗即將展開施打，加上新一輪紓困方案即將公布，週一美股開高，但傳出紐約恐怕有二度封城疑慮，漲幅逐漸收斂，收盤四大指數漲幅介於 - 0.62%~+1.19% 之間。其中，AMD、NVIDIA、INVEL、美光、高通上漲超過 1% 表現最為亮眼。台積電 ADR 下跌 0.44 %、APPLE 下跌 0.51%。

2. 周一台股以小低盤開出，因電子權值股延續上一周的弱勢，指數一度下殺至 14,200 點之下，但隨面板、運輸等族群轉強，跌幅略為收斂，最終收在 14211.05 點，下跌 0.36%。

3.OTC 指數開高震盪，收盤上漲 0.5% 報 180.28 點，重回 180 點之上，也終止 K 線連二黑走勢。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周一台股平低盤開出，收小十字的黑 K 線，但仍暫守 14200 點之上。

(2)、量能：14 日成交量為 2,340.12 億元呈現量縮壓回，後續仍須維持價量同步為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標高檔向下，MACD 柱狀體下滑，技術面有轉弱之虞。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 - 57.67 億元；外資 - 37.80 億元、投信 + 2.47 億元、自營商 - 22.33 億元。

5. 面板：玻璃基板日商 NEG 停工，面板供需再度傳吃緊，報價漲勢有望延續至 1Q21，面板雙虎 2409 友達、3481 群創股價周一再度爆量上揚。

6.MOSFET：因晶圓代工吃緊，MOSFET 明年看漲，8261 富鼎、6435 大中早盤快速漲停，6138 茂達、5299 杰力收高。

7. 載板：TPCA（台灣電路板協會）發表兩岸第 3Q20 PCB 產業產銷持平，但預估 4Q20 稼動率仍處高水位，拉動周一 8046 南電、3037 欣興、3189 景碩股價收高。

8. 鋼鐵：2002 中鋼 1 月內銷盤價全面大漲，帶動周一股價攀上近期新高，2013 中鋼構、2014 中鴻尾盤上漲超過 3%。小廠鋼廠 2038 海光、2028 威致股價直攻漲停。

9. 運輸：貨櫃缺貨，船商報價改為周報，2609 陽明強攻漲停，帶動 2603 長榮、2615 萬海爆量收高。臨近午盤 2618 長榮航、2610 華航轉強。

10. 操作建議：短線可布局蘋果供應鏈、二線塑化、聖誕節與國曆新年相關受惠股。

11. 產能滿載 台積變相漲價：晶圓代工產能全面吃緊，2330 台積電先前雖宣布不跟進調漲報價，但是將取消 12 吋晶圓的接單折讓，等同於變相漲價，且一路從 7 奈米到 55 奈米的 12 吋晶圓代工價格皆然，將自 2021 年開始生效。

12. 環球晶娶世創 外資再升目標價：6488 環球晶宣布併購德國世創（Siltronic）後，股價先反映市占提高、產業前景轉佳利多，掀起慶祝行情，外資圈現積極推導併購案對環球晶股本與每股純益稀釋影響，花旗環球證券情境分析顯示，環球晶若順利完成併購，2022 年每股純益可望超越 40 元大關。

13. 緯創印度廠暴動 驚動蘋果派員調查：3231 緯創位於印度的 iPhone 組裝工廠傳因合約工人不滿薪水未按時支付而暴動，廠房設備遭毀損，預估恐停工兩周，蘋果相當重視此事，正著手調查緯創這座工廠是否有違反供應商準則情事。

