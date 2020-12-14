世貿三館超級大案挹注 地上權案標脫率、權利金雙創歷史新高

地上權行情火熱，財政部國產署今年推出的 35 個標案中，共標脫 18 宗，標脫率超過 5 成，得標金額也在世貿三館、國泰營區等超級大案挹注下，推升達 463 億元，標脫率與得標金額雙創歷史新高。

國產署今 (14) 日也公布第二批地上權標案，19 宗標案中最後標脫 8 宗，標脫率約 4 成，決標權利金共 27.2 億元，地租年息利率則以 3.5% 計算。

國產署表示，本次標脫的標的，包括台中市太平區新興段土地、高雄市岡山區岡山段土地，兩宗都是首次列標就順利標脫的標的，分析這 2 宗標案共同點，主要都是鄰近火車站的標的，顯見交通便利仍是受市場青睞的重要特質。

另外，高雄市鳳山區福誠段最後 1 宗土地吸引 3 家投標者，最後以溢價率 67% 標脫再創新高，顯示位於優質區位標的仍受市場青睞。

國產署進一步表示，今年堪稱是國有非公用土地設定地上權豐收年，包括成功標脫台北市世貿三館、國泰營區基地等地上權案，權利金共 463 億元、標脫率破 5 成。

國產署表示，為扶植高雄市六龜寶來溫泉業者辦理的國有非公用土地專案設定地上權案首次簽約，權利金 1 億元，未來將持續推出區位條件優質標的，以設定地上權方式活化大面積國有土地，期在兼顧國庫收益下，創造民眾、業者及政府三贏。