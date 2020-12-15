〈貴金屬盤後〉美疫苗開始接種 紓困方案飄渺 黃金挫至近2週低點

週一 (14 日) 交易，黃金期貨價格收低，係因美國推出新冠疫苗，以及市場質疑國會能否推出新一輪紓困方案，導致黃金下挫至 2 週來最低收盤價。

黃金跌勢在 Fed 召開今年最後一次會議之前發生，而該會議可能成為大宗商品和金融市場的廣泛催化劑。

Zaner Metals 每日分析報告指出，股價上漲與多數實體的大宗商品走強顯示市場偏向風險，「這令黃金和白銀處於遭結算的軌道上。」疫苗開始接種帶來的樂觀情緒殘留下來，使公債、黃金和美元均處於壓力下，市場走向明顯偏向質量線奔去。」

2 月交割的黃金期貨價格下跌 11.50 美元或近 0.6%，收每盎司 1832.10 美元，觸及 12 月 2 日來交易最熱絡契約的最低收盤價。

3 月白銀期貨價格下跌 4 美分或 0.2%，收每盎司 24.047 美元，上週小跌 0.7%。

ICE 美元指數週一下滑 0.3%，有助於縮限美元計價的貴金屬下行空間。

輝瑞 (PFE-US) 和德國 BioNTech (BNTX-US) 合作開發的新冠疫苗在上週五取得美國食品藥品監管局 (FDA) 批准在美國緊急使用後，週末已開始出貨。

BullionVault 研究總監 Adrian Ash 表示，交易者急著「在全球市場拋售新冠相關並買進反彈。」黃金收盤時，美股走勢錯綜。



另外，《華爾街日報》報導，參議院和眾議院議員正接近妥協達成新冠疫情紓困協議，該協議將 1600 億美元的州和地方援助及責任保護拆出來另立一套，以期年底達成協議，但大眾對於能否達成仍抱持懷疑態度。

英國強生首相 (Boris Johnson) 與歐盟委員會主席 Ursula von der Leyen 週日同意，刪除最後期限並「加倍努力」達成脫歐後貿易協議。

美國 Fed 週三將宣布其貨幣政策。

Sevens Report Research 週一最新分析報告指出，最重要的是「市場確實預期 Fed 能提供更多東西，這不是指更多量化寬鬆，而是指多做一些努力來增加寬鬆，無論是實際上或者口頭上。」

「倘若 FOMC 什麼都不做，只說 Fed 很滿意目前的政策立場，那對市場來說將『不夠鴿派』而令人失望，尤其有鑑於刺激措施未見進展的狀態下，這將是股市的不利因素，也將淡化黃金的投資需求。」

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