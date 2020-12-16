〈貴金屬盤後〉美國會可望通過折衷版紓困案 黃金登1週高點

週二 (15 日) 交易，黃金期貨價格自前一日觸及的 2 週低點反彈，收在 1 週最高點，係因華府年底前可望達成另一項新冠疫情紓困財政方案，吸引了市場關注。

黃金此走勢在 Fed 週三宣布政策會議之前出現。

Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，「黃金是否會自此一路上漲，都將取決於明日 Fed 的決議，在國會尚未通過本身任何紓困措施之際，看看 Fed 是否能這麼做。倘若國會未能端出牛肉，Fed 可能就必須採取大膽措施，這一點將對黃金價格非常有利。」

2 月交割的黃金期貨價格上漲 23.20 美元或近 1.3%，收每盎司 1855.30 美元，登上 12 月 8 日來交易最熱絡契約的最高收盤價。

週一黃金收低 0.6%，觸及 12 月 2 日來最低收盤價。

3 月白銀期貨價格上漲 60 美分或 2.5%，收每盎司 24.644 美元，前一日小跌 0.2%。

投資者關注兩黨參眾議員的努力，兩黨週一推出兩段式紓困方案，將原本項目總額 9080 億美元中較有爭議的 1600 億美元項目拆分出來，即對州和地方援助及責任保護，留下廣泛受支持的 7480 億美元措施，包括延長失業救濟金與對企業的幫助。

許多經濟學家認為，若要支撐被病毒重創的經濟，進一步推出財政紓困方案至關重要，而 Fed 的購債計劃將帶來更高的財政赤字，這將支撐黃金價格上升，也意味著美元貶值。

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 表示，「黃金價格再次徘徊在 1850 美元附近，倘若國會持續大步邁向通過折衷後的新冠紓困方案，黃金價格應該會試著擴大漲勢。」

Altavest 管理合夥人 Michael Armbruster 表示，「雖然對國會通過折衷後的財政刺激方案之預期可能是週二支撐金價上升的因素，但隨著 10 年期和 30 年期公債殖利率上升，黃金未來幾個月將受到挑戰。」

「我們已建議客戶保留銀彈，等未來幾個月更好的買點再進場。對於技術交易者來說，我們將眼前的反彈當作減持長倉的機會。」他說。

輝瑞 (PFE-US) 和德國 BioNTech (BNTX-US) 合作開發的第一批新冠疫苗週一已經在美國交付。英國上週已開始第一批接種行動。

「由於疫情在假期間繼續擴散，恐引發更多封閉措施迫使更多企業關閉，所以政治壓力已經到了關鍵臨界點。」Moya 說。

週二美國公布經濟數據普遍低迷後，貴金屬價格進一步上漲。

根據紐約 Fed 週二發布的最新調查，紐約商業活動指數過去幾個月已放緩，其帝國指數 12 月僅小幅上升。另外，美國 11 月進口物價指數上升 0.1%。

受公用事業產量急劇下降的拖累，美國 11 月工業生產成長略微放緩，僅上升 0.4%。

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