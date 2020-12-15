為何矽谷富豪加速出走？馬斯克、甲骨文都搬到「矽丘」奧斯汀

自 1938 年創辦惠普的 Bill Hewlett 和 David Packard 在帕羅奧圖的車庫創業以來，矽谷一直是孕育科技業的重心，但疫情正在加速富豪出走加州的趨勢，甲骨文 (ORCL-US)、HPE(HPE-US) 把總部遷至德州，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 也賣掉舊金山，搬到德州奧斯汀 (Austin) 居住。

矽谷高房價早已不是新聞，而且相較於個人所得稅率高昂的加州，德州和佛州並無這個問題。疫情爆發之後，愈來愈多富豪從加州遷入德州、佛州，除了馬斯克，最近類似的例子還有避險基金大咖艾康 (Carl Ican)，以及知名美國喜劇演員 Joe Rogan。

今年遷出大都會地區的人數，比 2019 年多，反映居家辦公潮流之下，許多為了工作或文化娛樂屈就於高生活費和擁擠公寓的一般民眾，也毅然決然移居他方。

LinkedIn 資料顯示，今年 4 月到 10 月，全美都會區中以德州奧斯汀吸引最多人移入，其次依序為亞利桑那州的鳳凰城、田納西州的納許維爾，以及佛州的坦帕。

同期間流失最多人口的，則是舊金山灣區和紐約市。

再對照美國社區經濟研究委員會的各大城市生活成本排行，紐約市和舊金山灣區高居第一、第三。吸引最多人移居的奧斯汀和鳳凰城，排名 77 和 76，納許維爾和坦帕更落到 100 名之後。

從房價和房租來看，奧斯汀平均房價 371,475 美元、平均房租 1,517 美元，遠低於舊金山灣區的 1,385,194 美元、4,081 美元，以及紐約市的 2,248,750 美元、4,876 美元。

美國城市平均房價和房租。資料來源: Bloomberg

當然，離開一線大城市自然意味著餐廳和外送服務選擇減少，交通不便會衍生其他費用，較大的房子也代表更高的房屋保險，以及相關的修繕支出。

「矽丘」奧斯汀已有超微、Dell

受到青睞的城市中，受到馬斯克和甲骨文青睞的奧斯汀又有「矽丘」(Silicon Hill) 之稱，當地原本就已經有超微 (AMD-US)、戴爾 (DELL-US) 等科技大廠。

奧斯汀。圖: Austin Chamber of Commerce

根據奧斯汀商會統計，今年來當地總計吸引 39 家公司進駐，Palantir 共同創辦人 Joe Londonsdale 執掌的創投公司 8VC、電子菸製造商 Juul Labs 都從加州移居至此。特斯拉也正在奧斯丁附近興建 400 萬平方英呎的廠房，預估帶來 5,000 個就業機會。

奧斯汀商會執行長 Laura Huffman 說，「奧斯汀是人才首都」，文化多元且教育程度高，47% 人口有大學學歷，區域內有 25 所大專院校。

佛州邁阿密也吸引美企目光

邁阿密市長 Francis Suarez 也抓住這股「出走潮」積極招商。本月稍早矽谷知名創業投資人提爾 (Peter Thiel) 的基金透露有意遷移到邁阿密。

邁阿密。圖: AFP

Reddit 共同創辦人 Alexis Ohanian 早在幾年前就從舊金山搬到加州，他的妻子、網球名將小威廉絲 (Serena Williams) 在邁阿密定居多年。

總部設在紐約的高盛，據說正在討論把部分業務移往邁阿密。

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