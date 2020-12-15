【安聯投信】疫苗加上企業獲利動能增 美股基金轉為淨流入 新興市場流入動能增

全球疫苗正面消息持續提振全球股市，儘管日前美國國會新冠肺炎疫情紓困談判受阻，以及又有新增的防疫限制措施干擾，但整體市場仍對後市正向看待。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周全數股票基金呈現淨流入，其中美股基金轉為淨流入、金額為 20.59 億美元，新興市場持續迎來資金淨流入，淨流入金額增至 34.06 億美元。

安聯投信表示，今年以來，全球市場儘管經歷新冠疫情、貿易戰、地緣政治及美國大選的洗禮，不過不確定性降低、政策效應浮現及疫苗的相繼問市，風險性資產明顯回溫。以 MSCI 世界指數為例，12 月以來上漲 1.76%、MSCI 新興亞洲上漲 3.43%、MSCI 新興市場上漲 4.15%、MSCI 新興拉美同期間漲幅更達 10.06%。

安聯投信表示，疫苗普及狀況將大幅降低新冠易情衝擊，預估 2021 年第二季之前，新冠疫苗需求遠大於供給，且多數產能已被成熟國家鎖定，直到明年下半年舒緩，估計全年度產能將達 90 億劑。隨著疫苗可望普及進而降低疫情衝擊，展望後市，整體而言，2021 年經濟往上走，通膨仍溫和，貨幣政策寬鬆、但增量可能較少，各國都推出財政政策，但強弱勢表現不同調。

根據安聯環球投資最新分析顯示，經濟復甦可能於 2021 年趨於平緩，全球成長率或將高於預期中的 5%，實際步調取決於全球疫苗問世後的接種狀況及普及率，各區域表現可能存有較大差異。 與此同時，因應氣候變遷和其他關鍵問題、支持後疫時代經濟可持續復甦機會也愈來愈多，將有更多類股表現出色，不再僅限於疫情初期表現突出的大型科技股。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，隨著不如預期的經濟數據增加，建議可多留意就業、所得相關數據。不過就企業獲利表現來看，盈餘修正比率上升，且以美國最為強勁，另一方面，明年美國 GDP 優於近年平均，失業率快速下降。

展望後市，謝佳伶表示，美國貨幣、財政政策可望持續支持市場流動性、經濟基本面；企業獲利上升可望帶動股市表現，各產業具不同投資題材。一是經濟重啟、低基期等循環性板塊；一是科技和非必須消費、健康醫療等持續受惠於新的商業模式和新需求的產業。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，觀察近期法說，需求於下半年明顯回溫，近期車用復甦尤其明顯，目前零組件供應吃緊從先前的八吋晶圓、面板、驅動 IC，以及電源管理 IC，擴充到記憶體及 MCU，尤其 NOR Flash 以及 niche DRAM。近期並觀察到 12 吋晶圓代工需求強勁回升，原本產能利用率相對低的 28 奈米，近期產能利用率也呈現滿載。除了科技零組件外，近期海運供不應求，紛紛漲價，也是全球景氣復甦的櫥窗之一。以此來看，我們仍正向看待明年第一季展望，預期整體產業可以淡季不淡。

至於在投資的布局上，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，由於正向看待 2021 年 GDP，傳產跟電子都有表現，但在科技產業的布局上，由於許多零組件供應吃緊，布局上將是上游優於下游，並以供需吃緊且有漲價機會的零組件為優先。

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