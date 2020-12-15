【安聯投信】新興債流九周淨流入 債市布局掌握「短新高」

在疫苗正向消息提振下，全球市場投資信心持續之際，資金更青睞風險性資產及具補漲潛在利基的板塊。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周全球主要債市除高收益債資金呈小幅淨流出外，包括投資級債及新興市場債分別淨流入 36.1 億美元、29 億美元，其中新興債連九周淨流入。

安聯投信指出，隨著疫苗可望普及進而降低疫情衝擊，但全球經濟正在逐漸改變。就全球經濟成長角度來看，2020 年因疫情造成經濟活動暫停，引發景氣衰退，但隨著疫苗正向發展可望普及，2021 年全球經濟可望回復正成長，短期受惠基期等因素，成長幅度較大；長期仍處於低度成長。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，2020 年疫情所帶來的景氣衰退，在各國陸續解封下，將使得 2021 年各國經濟成長率大幅成長，但多數國家僅是基期效應，就經濟規模而言，仍未回到疫情前水準。且在人口老化與缺乏政策工具之下，景氣成長難以脫離長期低度成長。

就全球通膨表現來看，安聯投信海外投資首席許家豪表示，2020 年通膨低，不過 2021 年上半年可能因油價於 2020 年上半年創下低點的基期因素而上揚，通膨壓力容易突顯出來；不過由於疫情改變了民眾消費行程，更為依賴網路購物，比價容易使得物價上漲不易，在經濟回復過程中，就業及薪資成長緩慢，料對通膨壓力有限。

就政策走向來看，許家豪表示，在貨幣政策方面，為因應新冠疫情，全球主要央行採取強力的寬鬆貨幣政策以支撐經濟，不過隨著經濟改善，儘美歐日等國購債進度放緩，料貨幣政策方向仍將維持長期寬鬆，並視經濟表現動態調整資金釋出規模。

在債市布局建議上，許家豪建議，現階段建議掌握「短新高」三策略，考量美國聯準會預估在 2023 年前仍不會升息，而貨幣政策主要影響短天期利率，一到三年期債券利率未來可能仍壓在較低水準，故建議以存續期縮短為佳、投資增加一些新興市場部位、高收益比重可略高於投資級。

總結來說，許家豪強調，2021 年全年景氣處於復甦趨勢，投資債市策略為主動控管存續期，並適時適度布局新興市場債及高收益債，以提高收益結果。

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