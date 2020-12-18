力致車載散熱模組報佳音 打入歐日韓車廠供應鏈

散熱模組廠力致 (3483-TW) 開發車載散熱解決方案，間接打入歐洲、日本、韓國車廠，受惠車市回溫，客戶下單力道轉強，明年上半年營收比重將跳升，從個位數至 2 成。

由於力致產品中，車載散熱毛利率高於平均，力致明年毛利率也同步看增。

力致三年前開始布局車用市場，提供車廠電子系統散熱解決方案，今年下半年車市回溫，客戶拉貨力道明顯轉強，出貨量較往年倍數成長，也推升非筆電其他通訊相關營收比重，從 6% 攀升至 10%。

力致表示，旗下車載散熱方案間接打入歐、日、韓車廠，包括電動車、汽柴油車、傳統轎車等，其中，傳統車輛約使用 200 顆散熱模組，電動車則因解熱需求較高，約需使用 200 顆以上。

力致指出，由於車用基期低，初步掌握明年車用訂單量，上半年營收貢獻有望大幅增長，拚逐季走強；另外，去年打入中國 5G 基站供應鏈，提供電源相關散熱模組，看好當地政府持續推動基礎建設，5G 基站需求不減，目標明年上半年非筆電其他通訊相關營收比重將躍升 2 成。

力致受惠筆電規格提升，加上疫情推升筆電需求，旗下高階風扇出貨量也較往年成長，帶動今年前 3 季毛利率 23.86%，年增 5.6 個百分點，而車用散熱產品毛利率優於平均，看好明年車用散熱出貨量增加下，整體毛利率有機會同步成長。