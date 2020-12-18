盤前財經大事搶先讀2020年12月18日

今日操盤前瞻

日本央行利率決議

美國第三季經常帳

法說會：恆大、台微體、立積

新股掛牌：達亞

馬不停蹄！美國會即將敲定 9000 億美元新刺激法案

週四 (17 日) 美國國會即將敲定一項 9000 億美元的計劃，其中包括小企業援助、直接發放現金和聯邦失業補助，受此消息激勵，美股道瓊、那指和標普指數衝上歷史新高。閱讀全文...

投行預測：蘋果 2021 將破紀錄 最高出貨 2.5 億部 iPhone

週四 (17 日) 投資銀行 Wedbush 根據供應鏈調查顯示，5G iPhone 的需求越來越樂觀，明年可能最高出貨 2.5 億部 iPhone，輕鬆擊敗 2015 年創下的 2.31 億部歷史紀錄。閱讀全文...

央行利率連 3 凍 續處歷史最低水準 楊金龍估我經濟將勾型復甦

台灣央行昨 (17) 日召開第四季理監事會議，會後宣布連三季維持利率不變，維持在史上最低水準，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 1.125%、1.5% 和 3.375%，而央行也上修我國今年經濟成長率 (GDP) 至 2.58%，並估計明年為 3.68%。閱讀全文...

矽利光供給缺口擴大 崇越電啟動漲價最高 15% 漲勢延續至明年

矽利光製造龍頭陶氏 (DOW-US) 近日宣布，將關閉歐美地區工廠，以節省開銷，不過由於消費型電子產品需求快速回升，催出矽利光 (Silicone) 供給缺口，崇越電 (3388-TW) 就證實，目前矽利光價格漲幅已達 10-15%，漲勢至少可延續至明年農曆年後，崇越電除代理矽利光產品直接受惠，二次加工產品漲價客戶也買單，將大啖漲價商機。閱讀全文...

南茂新產能客戶全包 簽訂兩年協議 全面適用調漲後新價格

南茂 (8150-TW) 近期為因應客戶需求，積極擴充產能，新產能全被客戶包下，供應鏈也透露，雙方已簽訂兩年協議，價格也全面適用 10 月調漲後的新價格，此外，不僅驅動晶片市況熱絡，記憶體景氣也回溫，市場傳，南茂第四季已正式調漲 DRAM 封裝價格。閱讀全文...

中國宣布 28 奈米以下製程 10 年免税 台廠：免驚

中國財政部昨 (17) 日正式宣布，IC 電路線寬小於 28 奈米以下、營運在 15 年以上的半導體企業或項目，從第一年至第十年免徵企業所得稅，且回溯自今年 1 月 1 日起開始實施；外界認為，中國此次出手實則變相補貼，有助當地廠商更具價格優勢，台廠壓力加劇，業者表示，台廠在產品交期、品質等具競爭力，仍有機會突圍。閱讀全文...

外資券商喊高目標價卻趁機賣股下車？金管會將管

立委吳秉叡昨 (17) 日在立法院財委會質詢指出，最近股市很好，但也出現怪現象，發現外資券商會發布個股目標價後，卻開始大賣股票，讓人懷疑是否是外資券商想要下車的手法，對此，金管會主委黃天牧表示會注意，去檢視市場行為，若有此狀況就會去處理。閱讀全文...

環球晶收購世創「非買不可」 盧明光解密

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 創辦人、中美晶 (5483-TW) 榮譽董事長盧明光，昨 (17) 日談及環球晶併購世創時表示，即便代價很高，但非買不可，若世創落入中國廠商手中，包括環球晶、信越、勝高都會受傷，併購世創後，將讓中國矽晶圓產業至少 10 年都追不上。閱讀全文...

