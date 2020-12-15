〈2021台股展望〉國泰世華銀：明年為投機年 資金將追逐最佳進步獎

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (15) 日舉行 2021 年經濟展望，首席經濟學家林啟超表示，明年為「投機年」，資金將產生 Switch(替換) 效應，今年被低估的預期將竄升為主流，資金將追逐各市場的「最佳進步獎」，如非美股、非科技股、及具利差優勢的債券。

林啟超表示，明年全球主要經濟體預估仍將維持低率且寬鬆貨幣政策環境，激勵全球風險性資產價格上漲，加上企業「回補庫存」力道增溫，為明年景氣注入上揚動能，投資人不妨審慎樂觀看待；不過，各國政府債務大幅飆升，也為中長期的經濟成長續航力投下陰影。

展望 2021，林啟超表示，預期各大央行仍偏向超寬鬆的貨幣政策，使錢潮持續氾濫，加上疫情有望逐步控制，企業的「回補庫存」力道增溫，將有助推升資本市場表現。

林啟超表示，資金行情及解封後景氣復甦期待，近來已逐步反應在風險性資產的表現上，明年隨著避險情緒逐步消退，美 10 年期公債利率彈破 1% 的可能性增加，投資人更有誘因將債轉股，並尋找過去一段時間表現較受壓抑的類股。

林啟超進一步分析，這種 Switch (替換) 效應，可望成為 2021 年投資策略的主旋律，預期資金追逐各市場的「最佳進步獎」，如非美股、非科技股，及具利差優勢的債券時。

國泰世華銀行投資策略辦公室負責人李鼎倫補充表示，其中非科技股部分，看好能源、金融、地產股。

林啟超提醒，解封前後，股市震盪幅度恐將越來越明顯，尤其近期全球各大股價指數乖離增大，需留意閃崩似的修正風險，但倘若出現此狀況，也是加碼的良機。