離開武漢弘芯 蔣尚義明年1月出任中芯國際副董

台積電 (2330-TW) 前營運長蔣尚義離開武漢弘芯後，據陸媒報導，蔣尚義透露將在明年元旦後，出任中芯國際副董事長。

據中國科技媒體 DeepTech 旗下問芯 Voice 報導，蔣尚義已從美國返抵上海，進行隔離中，之所以選擇回到中國加入中芯，是因與中芯國際董事長周子學熟識，加上對半導體產業還有很強烈的熱情。

蔣尚義透露，自己非常熱衷先進封裝與小晶片 (Chiplet) 技術，相較於武漢弘芯，在中芯實現理想會較容易，他並強調自己是很單純的工程師，有權利追求理想與事業目標，特別是熱愛的技術。

對於在台灣被許多人形容為「叛徒」，蔣尚義強調，當初離開台積電就說得很清楚，第一，不挖角台積電的人，第二，不洩漏台積電機密；且武漢弘芯做的事根本傷害不了台積電，不解外界為何要把他說成是叛徒。

而在加入中芯後，面對外界可能的輿論，蔣尚義則說，「反正很多人都說我是叛徒，多罵幾次沒差，但真的希望不要這麼政治化，我也有追求我的理想與事業的權利吧？」

至於外傳蔣尚義會加入武漢弘芯與中芯國際，是因受到待遇條件優渥所吸引，對此，蔣尚義則否認傳言，他表示，中芯國際給他的待遇比以前在台積電還差，武漢弘芯給的也沒有比台積電好。