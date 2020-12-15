電金權殺聲隆隆 台股急挫142點收14068點失守10日線

紐約疫情升溫恐面臨二度封城，導致美股道瓊指數周一急挫，台股今 (15) 日同步震盪走跌，電子、金融權值股無力撐盤，隨著賣壓出籠後，指數跌幅逐漸擴大，終場下跌 142.53 點或 1%，收在 14068.52 點，摜破 10 日線支撐，並回測月線，成交值為 2730.17 億元。

晶圓代工產能吃緊，市場傳台積電取消 12 吋價格折讓，股價持續遭調節，今日翻黑下挫約 0.8%，收在 504 元，跌破 10 日線；聯電也在賣壓出籠後一路走跌，終場重挫 4.6%，收全日最低 44 元；鴻海、大立光、廣達、聯詠等電子股均走弱。

金融股再度成為空方狙擊標的，富邦金跌逾 3%，國泰金及元大金也有 1% 以上的跌幅；台塑化同步下挫逾 1%，台塑、南亞尾盤跌幅略為收斂；僅日月光投控、中租 - KY、智邦、巨大、宏碁、上銀等權值股仍表現強勢。

盤面上，僅造紙、百貨等傳產類股維持上漲走勢，其中，航空雙雄今日股價雙雙起飛，華航搶攻疫苗配送及空運市場商機，一度亮燈漲停，終場漲幅略收斂至 6%，長榮航則上漲逾 2%；貨櫃航商以陽明漲勢最為強勁，逆勢大漲逾 3%，龍頭股長榮今日賣壓沉重，翻黑下跌近 3%。

中鋼明年 1 月及首季盤價大漲，中部鋼筋大廠豐興同步調漲廢鋼、鋼筋價格，鋼價上揚趨勢勢不可擋，帶動鋼鐵股持續成為盤面亮點，其中，千興亮燈漲停，燁興、燁輝漲逾半根停板，東鋼、高興昌、春源、中鴻漲勢也不俗。