北科大攜宏碁結合產官學研資源 推動智慧健康建築

根據 WHO 調查，全球平均每 10 人就有 9 人無法呼吸到安全的空氣，疫情讓大家宅在室內時間更長，室內空污影響更甚於室外。北科大與電腦品牌廠宏碁 (2353-TW) 今 (15) 日締結國際產學聯盟夥伴，盼結合產官學研資源，將建築融入智慧健康科技，提升室內空氣品質。

宏碁營運長張世欣表示，後疫情時代，全球對空氣循環品質更加重視，通風、呼吸健康成為熱門話題，宏碁今年 3 月發起「台灣健康呼吸計畫」，推出智慧空氣品質解決方案。此次雙方攜手結合環保署與工研院能量，一起為未來建築重新定義，確保人們的生活環境。

北科大副校長任貽均指出，北科大於智慧感測、健康建築、冷凍空調、室內環境品質等專業深耕多年，能源與冷凍空調工程系、建築系、環境工程與管理研究所及相關研究中心，研發量能廣受產業認可，與宏碁攜手合作後，雙方團隊資源整合，將共同成就台灣健康建築的人才培育及產業願景。

環保署空保處處長蔡孟裕則表示，國內自 2011 年「室內空氣品質管理法」以來，持續滾動式檢討政策並落實，室內空氣品質管制場所已涵蓋大專校院、醫療機構、鐵路車站、健身場所、視聽歌唱場所等，也聯合地方政府成立空污跨區合作預防應變小組，同時針對各項污染源對症下藥，維護空氣品質並加速達成減碳目標。

北科大教授指出，都市地區建築密布，室內通風換氣皆須仰賴機械空調系統，加上室內裝修大量使用含化學物質之家具建材等因素，造成「病態建築症候群」影響人的健康。我國推動綠建築、綠建材標章多年，但 2 個標章均未規範裝修過程，如能運用優質建材進行裝修，透過綠裝修的認證制度不僅可減少裝修糾紛，更可如綠建築般達到節能、減碳、健康的需求。