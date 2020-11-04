宏碁Q3 EPS 0.76元攀10年新高 前3季每股賺1.34元超越去年全年

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (4) 日公布第 3 季財報，受惠遠距居家辦公、遠距教學需求，第 3 季單季稅後純益達 22.84 億元，季增 91.22%、年增 94.17%，每股純益 0.76 元，為 2011 年第 1 季以來、近十年單季新高，累計前 3 季每股純益達 1.34 元，已賺贏去年全年。

宏碁第 3 季品牌合併營收 800.64 億元，季增 22.09%、年增 27.35%，毛利率 10.49%，季減 0.39 個百分點、年減 0.11 個百分點，營益率 3.64%，季增 0.39 個百分點、年增 2.4 個百分點；稅後純益 22.84 億元，季增 91.22%，年增 94.17%，每股純益 0.76 元。

累計宏碁前 3 季品牌合併營收 1944.93 億元、年增 12.6%，毛利率 10.53%、年減 0.1 個百分點，營益率 2.6%、年增 1.49 個百分點；稅後純益 40.37 億元、年增 76.2%，每股純益 1.34 元。

從各產品線分析，宏碁指出，受惠遠距商機，第 3 季 Chromebook 需求強勁，營收年增 94.4%，電競產品營收也年增 69.9%。

展望未來，宏碁表示，在遠距商機新常態持續發酵下，筆電仍供不應求，能見度已可看到明年上半年，近期客戶追單力道強勁，甚至直接預付貨款搶下單，將積極備妥關鍵零組件，維持穩定出貨。