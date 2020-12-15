【群益投顧】短均失守，回測萬四點尋求支撐機率增

一、盤勢分析

首批新冠疫苗即將展開施打，加上美國新紓困案有望打破僵局，美股郵輪及航空類股早盤走高。但隨著新冠疫情升溫、紐約可能再次全面大封鎖，道瓊尾盤紅翻黑，下跌近 200 點，科技晶片股穩守大盤，納指、費半收紅。

美股高位整理，台股近期氣勢也偏弱，加權指數以小跌 4.72 點開出後，雖有短暫拉升，但隨即遭遇賣壓調節，並且越走越低，失守 10MA。各次族群幾乎全墨，僅部分個股表現；權值股依舊承壓，櫃買市場殺盤力道也不小，盤面仍以百元以下個股表現相對活潑，運輸類的華航、長榮航、四維航、陽明等持強表態，南緯、上銀、華紙、榮成、燁興、燁輝等傳產個股表現也相對亮麗。指數終場下跌 142.53 點或 1.00%，以 14068.52 點作收，成交量增加而為 2731 億元。

二、盤勢預估

2020 年僅剩最後半個交易月，電子股逢高獲利了結賣壓仍在持續升溫，傳產股因基期低，加上疫苗開始接種、經濟將逐漸回復的預期，吸引部分資金轉往布局，近期氣勢相對較強，鋼鐵、運輸都是率先轉強代表。盤面目前仍是個股表現格局，建議多留意法人持股動向，搶短操作因應。

大陸鋼廠寶武鋼、台廠龍頭中鋼大漲明年 1 月盤價，豐興也大幅調漲廢鋼、鋼筋及型鋼本周價格，鋼價上揚激勵族群個股股價表現，包括海光 (2038)、威致(2028)、中鋼(2002)、中鴻(2014)、燁輝(2023) 等都是當中焦點，短線不妨多留意。

2020 年全球客運量在疫情的影響下預估衰退 66%，但隨著疫苗的問世、以及開始接種，低基期的運輸類股開始擄獲資金關注。華航 (2610) 已取得冷鏈運輸認證，加上未來還有疫苗包機題材，股價連日帶量上攻，短線氣勢轉強，應仍有高點可期。

立積 (4968) 公告 11 月自結數，稅後純益 1.04 億元，年增 4.71 倍，每股純益 1.64 元。立積認為，隨著 5G 的啟動，勢必帶動 WiFi 6 的普及速度，有利立積 WiFi 產品市占的提升。股價回測後再次轉強，全天期均線揚升，有利多方續強表現。

三、強勢股

電子：

富邦媒 (8454)、欣興 (3037)、致茂 (2360)、台燿 (6274)、神盾 (6462)

非電子：

中租 - KY(5871)、華航 (2610)、巨大 (9921)、長榮航 (2618)、上銀 (2049)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據