〈美股早盤〉新紓困法案露曙光 道瓊開盤漲逾150點

美國兩黨持續就新紓困案內容進行談判，盼順利在週五 (18 日) 前闖關成功，美股週二 (15 日) 開高，道瓊工業指數漲逾 150 點或 0.6％，標普 500 指數漲 0.7％，那斯達克指數漲 0.8%，費半漲 1.4％。

在休會期限壓力之下，美國紓困法案本週取得一些進展。

兩黨國會議員週一 (14 日) 晚間公布兩項紓困方案細節，第一項為規模 7480 億美元的提案，主要著重在兩黨共識部分，包含每週 300 美元失業補助和 3000 億美元的中小企業補助等，另一項 1600 億美元提案則著重在兩黨分歧部分。

兩黨談判代表之一的民主黨參議員德賓 (Dick Durbin) 表示，儘管州及地方援助加上債務這兩大主要癥結點極其重要，他仍將支持在聖誕節前就 7480 億美元的提案進行表決 ，美國迫切需要該項援助方案。

自疫情爆發將近一年後，美國終於在昨日 (14 日) 迎來全國首批疫苗接種，儘管如此，地方政府仍不敢懈怠，紐約市長白思豪 (Bill de Blasio) 週一警告，因確診數持續飆升，紐約市應為全面封鎖的可能性做好準備。

根據約翰霍普金斯大學數據，美國週一 (14 日) 新增確診數仍近 20 萬例，新增死亡 1441 例；疫情爆發迄今累計確診數已突破 1650 萬例，累計死亡破 30 萬例。

疫苗消息方面，美國食品藥物管理局 (FDA) 週二 (15 日) 表示，Moderna 的疫苗臨床試驗和安全性數據符合緊急使用授權 (EUA) 的標準，FDA 的外部顧問小組將在週四 (17 日) 進行審查，一旦獲得批準，Moderna 研發疫苗將成為美國第二支取得 EUA 批准的疫苗。

另外，Fed 將自週二 (15 日) 起展開為期兩天的 12 月利率會議，並在週三發表政策聲明並舉行新聞記者會。

截至台北時間週二 (15 日)22 時許：

道瓊指數上漲 173.25 點或 0.58%，暫報 30034.80 點

那斯達克上漲 98.06 點或 0.79%，暫報 12538.10 點

標普 500 指數上漲 26.10 點或 0.72%，暫報 3673.59 點

費半上漲 39.48 點或 1.44%，暫報 2775.73 點

台積電 ADR 上漲 1.68% 至每股 105.30 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.905%

紐約輕原油上漲 0.57% 至每桶 47.26 美元

布蘭特原油上漲 0.36% 至每桶 50.47 美元

黃金上漲 1.21% 至每盎司 1854.20 美元

美元指數下跌 0.10% 至 90.56 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

禮來 (LLY-US) 早盤上漲 0.69％，至 159.00 美元。

為取得帕金森氏症等神經退化性疾病的基因療法，禮來藥廠宣布以約 10 億美元價格收購 Prevail Therapeutics。

根據禮來發布聲明，該公司將以每股 22.5 美元，外加一筆價值每股 4 美元的不可交易期待價值權 (non-tradeable contingent value right)，總計每股 26.5 美元收購 Prevail Therapeutics。

百度 (BIDU-US) 早盤上漲 3.51％，至 168.68 美元。

《路透社》週二報導，傳出中國搜尋引擎龍頭百度正在和吉利汽車、廣汽汽車在內等多家汽車製造商接洽，考慮涉足近年相當火熱的電動車市場。

Moderna(MRNA-US) 早盤下跌 0.25％，至 154.28 美元。

美國食品藥物管理局 (FDA) 人員週二 (15 日) 發布報告稱，Moderna 的臨床試驗結果及安全性數據符合 FDA 緊急使用授權 (EUA) 指南，建議批准 Moderna 疫苗的緊急使用授權。

外部醫療顧問小組將在週四 (17 日) 進行審查作業，決定是否批准 Moderna 的 EUA 申請。

每日關鍵經濟數據：

紐約 Fed 12 月製造業指數報 4.9，預期 6.9，前值 6.3

美國 11 月工業產出月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值自 1.1% 下調至 0.9%

美國工業產出月增率走勢圖 (圖：Investing.com)

華爾街分析：

瑞訓銀行 (Swissquote bank) 市場策略主管 Peter Rosenstreich 表示，市場正聚焦於隧道盡頭的光，鑑於全球部分地區確診病例激增，加上經濟增長路途顛簸，短期內市場將出現波動，但對長期前景來說，好消息依舊存在。

Axi 市場策略師 Stephen Innes 表示，美國近期的封鎖措施意味著，無論是財政方面還是來自 Fed，市場將需要更多刺激。

Innes 認為，儘管疫苗接種上路後，Fed 對進一步寬鬆態度將更加謹慎，但仍可能給出 QE 信號，這將對黃金構成利好。