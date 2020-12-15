金管會打炒房再出招 盯上8家建築貸款過度集中銀行

政府正積極打炒房，金管會今 (15) 日盯上 8 家建築貸款集中度過高的銀行，要求限期改善、增提備抵呆帳，並緊盯銀行辦理不動產貸款的逾期放款比率等三大指標，嚴控銀行不動產貸款。

金管會銀行局主秘童政彰表示，截至今 (2020) 年 10 月底止，全體本國銀行承作建築貸款占放款總額的比率為 8.62%，創下 5 年新高，且經查有 8 家銀行所承作建築貸款超過此比率較多，集中度偏高。

金管會對這 8 家建築貸款過度集中的銀行，要求銀行自行提出改善計畫並落實執行，若所承作放款案件有過度集中於建築貸款案件者，應分散其風險性資產的配置，適度降低集中度風險，或適度提高備抵呆帳的提列，累積風險承擔能力，並將適時採行必要監理措施。

至於為何要緊盯建築貸款集中度風險的管理？童政彰表示，主要是督導銀行強化不動產貸款的風險控管、健全銀行業務經營，並維護一般民眾購屋申請房貸的權益。

金管會表示，銀行應落實辦理不動產貸款的風險集中度控管，及遵循銀行法相關規定，將資金、作業成本及風險因素納入放款訂價的措施，基於風險管理基礎，適度增提備抵呆帳，以達保守穩健經營目的。

通案部分，金管會將密切注意銀行辦理不動產貸款的逾期放款比率、銀行法第 72 條之 2 比率、及備抵呆帳提列比率等監理指標，及適時對全體銀行進行壓力測試。

金管會已於今年 11 月 3 日本國銀行總經理業務聯繫會議中，提醒銀行不動產授信應向消費者充分揭露資訊，審慎核實鑑價；之後也已經分別函請各銀行及票券金融公司就不動產授信缺失態樣，應確實檢討改善相關內部控制制度及作業程序，並宣布啟動專案金檢，以瞭解金融機構辦理餘屋貸款、土建融、投資客及豪宅貸款的風險控管情形。

日前中央銀行發布不動產貸款針對性審慎措施後，金管會也立即配合將這些項目納入檢查重點。金管會強調，相關措施都以不影響一般民眾申請購屋貸款的前提下為原則，強化金融機構對不動產授信業務的風險控管，以維護資產品質及金融穩定。