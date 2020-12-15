〈閎暉法說〉收購華新科未達門檻 總座：不影響未來合作

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 日前公開收購閎暉 (3311-TW) 未達最低收購數量 300 萬股，公開收購條件未能成就，對此，閎暉總經理黃俊傑今 (15) 日在法說會上回應，華新科入股有助閎暉加速通路轉型腳步，儘管未達標準，但不影響雙方策略合作，未來營運綜效拭目以待。

華新科今年入股閎暉約持股 15%，為最大單一股東，除持有兩席董事，華新科董事長焦佑衡也擔任閎暉董座一職，原預計今年底加碼持股，但公開收購條件未能成就，外界好奇，未來雙方合作空間是否有變。

對此，黃俊傑回應，儘管華新科入股時間僅約半年，但雙方合作非常積極，部分產品進展快速，儘管華新科收購未滿，依據法規，未來一年不能再對閎暉辦理公開收購，但不影響雙方合作。

黃俊傑指出，閎暉過去本業為手機按鍵零組件，隨著智慧型手機興起、大環境改變，公司也逐步轉型，且重建新通路；而華新科集團聚焦零組件、小型 EMS，閎暉則以扣件零組件為主，雙方客戶重疊性高，華新科入股可有助閎暉加速通路重整腳步。

黃俊傑表示，目前雙方合作模式，是將各自核心技術產品共同銷售給客戶，其中美國尖牙股中，華新科幾乎都有接觸，閎暉則僅接觸一家，藉由雙方合作策略下，可快速拓展歐美新客戶。