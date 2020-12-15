〈美德醫展望〉瞄準疫情推動全球PPE規模擴大 明年爭取上億美元海外政府標案

新冠肺炎疫情帶動各國對個人防護裝備 (PPE) 規模擴大，美德醫 - DR(9103-TW) 瞄準趨勢，執行長楊威遠今 (15) 日提到，近期將爭取菲律賓政府約 1 億美元 PPE 標案、明年再競標超過 2 億美元標案，持續挹注營運成長。

楊威遠指出，過去各國都有 PPE 規劃，但未明確落實，以美國為例，在疫情爆發前 PPE 物資滿足程度僅達到計畫中的 28%，隨著疫情蔓延，各國更重視 PPE 需求。

據國際性組織報告，各界對防阻感染的 PPE 需求持續成長，預估未來 5-7 年年複合成長率維持 7-12%，美德醫看準此趨勢，推出 PPE 的全球常備庫存服務。

楊威遠表示，菲律賓政府近期將釋出約 1 億美元 PPE 標案，品項包括口罩防護衣、隔離衣、口罩等；明年則有望再釋出 2 億元標案，而公司具備 30 年銷售經驗、生產基地跨國分佈，未有原料缺貨狀況，有信心拿下標案，挹注營運新動能。

楊威遠解釋，全球常備庫存服務為一站式服務，除將有跨國廠區外，與客戶在美國、加拿大、歐洲、日本建置物流中心，提升供貨效能，加上產品配貨彈性高，客戶無需擔心庫存水位過高問題。