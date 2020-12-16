〈能源盤後〉美疫苗將開打 國會願推折衷紓困案 原油收逾9個月高點

週二 (15 日) 交易，原油期貨價格創下逾 9 個月以來最高收盤價，係因投資者樂見新冠疫苗問世，以及華府朝通過另一輪疫情紓困方案的方向前進。

即使 OPEC 週一下修 2020 年和 2021 年石油需求預期，週二原油價格仍上漲。

國際能源署 (IEA) 週二告警，本季全球一些較富裕國家的經濟復甦「退步」，其月報下修 2021 年需求復甦預期 17 萬桶 / 日，使其降至每日 570 萬桶。

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，「由於 IEA 的預期變得較悲觀，尤其是對明年的預期，所以能源價格上漲有點令人費解。」

「未來 2-3 個月最大的問題是大眾能否遵守疫情規則，在明年第一季結束之前，疫苗對經濟復甦的影響不大，如果大眾能乖乖戴口罩，經濟復甦可望自 2 月就開始。」

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，中國需求增強的跡像也推動了石油價格上漲。

Flynn 指出，11 月中國的煉油廠每日運行量創下 1426 萬桶紀錄，較去年同期增加了約 45.5 萬桶 / 日。煉油廠運行率已經連續第六個月維持在 1400 萬桶 / 日的水準以上。

「從中國可看到，新冠疫情過後對美國石油需求的吸引力，這難怪價格上升。」Flynn 說。

1 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 63 美分或近 1.3 %，收每桶 47.62 美元，為最前月契約自 2 月 26 日以來最高點。

2 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 47 美分或 0.9%，收每桶 50.76 美元，為最前月契約自 3 月 4 日以來最高點。

德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 表示，石油一直在抵抗負面消息。「越來越多歐洲國家和美國各州更嚴格落實聖誕節和新年期間的防疫措施，這對石油需求構成壓力，OPEC 昨日已在月報中反映這一點，將對明年第一季全球石油需求的預期調降約 100 萬桶 / 日。」

輝瑞 (PFE-US) 和德國 BioNTech (BNTX-US) 合作開發的第一批新冠疫苗週一已經在美國交付。英國上週已開始第一批接種行動。

但美國華府正在討論另一輪疫情紓困方案，這有助於支撐能源需求復甦的預期。

投資者關注兩黨參眾議員的努力，兩黨週一推出兩段式紓困方案，將原本項目總額 9080 億美元中較有爭議的 1600 億美元項目拆分出來，即對州和地方援助及責任保護，留下廣泛受支持的 7480 億美元措施，包括延長失業救濟金與對企業的幫助。

OPEC 則戮力令成員遵循減產規則，以抵抗石油需求減少的衝擊。Lynch 認為，OPEC「已經做了該做的事，且做得很好。」OPEC + 預計 1 月放寬減產限制，意味著 1 月起市場會逐步增加石油供應量。

然而，今年石油價格仍預計大幅收低。「雖然最糟糕的時期已經過去，但我認為頁岩油領域還會吐一大片血，這強烈提醒大眾，需求端衝擊偶爾也會發生。」

EIA 週三將公布上週原油庫存報告。API 週二晚間公布，上週原油庫存增加 197 萬桶、汽油上升 190 萬桶、蒸餾油上升 82.8 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (12 月 11 日止) 原油庫存下降 190 萬桶、汽油增加 260 萬桶、蒸餾油增加 110 萬桶。

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