IEA：疫苗接種不會立即對石油需求產生影響 供應過剩將持續至2021年底

國際能源署 (IEA) 週二 (15 日) 下調全年石油需求預期，並稱在需求緊張情況下，供應過剩問題將持續至 2021 年底，同時警告，本月展開的疫苗接種計劃，不會立即扭轉石油需求遭受的破壞。

考慮到航空燃料需求持續下滑，IEA 將今年的全球石油需求預期下調 5 萬桶 / 日，並將明年的需求預期下調 17 萬桶 / 日。

IEA 表示，在某種程度上，疫苗接種計劃解釋了石油價格上漲原因，但想要達到大規模接種並重啟經濟，仍需花費數月時間，到時候才能看出疫苗對石油需求的影響。

隨著年底假期將至，IEA 警告，疫情升溫風險仍可能再度襲來，甚至引發更多封鎖措施，預計短期內石油需求仍將疲軟。

該機構將今年第 4 季產量預期下調 20 萬桶 / 日，全年石油需求將達 9120 萬桶 / 日，較 2019 年減少 880 萬桶 / 日。

另外，IEA 預計，在汽油和柴油消費帶動下，平均原油消費量將在 2021 年達到 9690 萬桶 / 日，回歸至疫情爆發前 99% 水平。

石油輸出國家組織及其他產油國 (OPEC+) 本月初達成折衷協議，同意自明年 1 月起逐步縮小減產幅度，每月產量將提高 50 萬桶 / 日，以抵消需求下滑。IEA 對此表示贊同，稱 OPEC + 在修改減產額度的安排上表現靈活。

IEA 認為，OPEC + 的逐步增產消息大大提振了市場情緒，受惠 OPEC + 在石油供應方面的有效管理，預計全球原油庫存將在未來 12 個月內逐步下滑，並在明年 7 月降至 2019 年底疫情爆發前水準以下。