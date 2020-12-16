美國會推進紓困磋商 麥康奈爾：沒談成耶誕節不休會

美國參眾兩院的領袖周二 (15 日) 展開近期第二次磋商，希望打破支出和刺激計畫的談判僵局，共和黨參院領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 說，國會不通過新一輪紓困不會休會。

聯邦政府本周五面臨資金斷炊，國會議員試圖在此期限之前敲定支出計畫，兩黨議員還希望把新一輪紓困和支出計畫綁在一起，打破長達好幾個月的僵局。

眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 周二傍晚邀請國會主要領導人，包括參議院多數黨領袖麥康奈爾、參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 和眾議院少數黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 開會，以打破支出和刺激計畫的談判僵局，四人進行兩輪會談，期間財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 透過電話參與。

舒默和麥卡錫表示，這兩輪會談取得進展，正朝達成協議的方向邁進。

麥康奈爾稍早對記者說：「我向你們保證，我們不會離開，直到我們完成這個計畫。」他仍支持擱置兩項最具爭議性的條件，也就是企業責任保護以及州和地方政府援助，「我們都知道新政府將會再提出一個刺激計畫，對於彼此沒有共識的部分，我們可以將來再爭取，現在應該推進能達成共識的部分。」

參眾兩院的民主黨和共和黨議員周一公布 9080 億美元折衷法案的內容，其中一項方案規模為 7480 億美元，包含向小企業失業者提供補助、每周發放 300 美元失業救濟金 (為期四個月)、疫苗配送經費等；另一項規模 1600 億美元的方案則涵蓋使兩黨嚴重分歧的條款，即企業責任保護及州和地方政府援助。

目前兩黨都出現一些聲音，支持推動彼此有共識的部分，就連一些先前堅持州和地方政府援助的民主黨議員也有意妥協。

在國會山莊的磋商雖然露出曙光，但時間不等人，除了迫在眉睫的聯邦政府斷炊問題，如果失業救濟金不延長，全美 1200 萬勞工將在耶誕節翌日、也就是 12 月 26 日失去失業補助。

航空業期待 170 億美元補助

跨黨派折衷法案還包括對航空業的 170 億美元補助，這筆資金將幫助航空公司召回放無薪假的員工，並協助業者在接下來到明年 3 月之前支付工資。

航空類股周二勁揚，標普 500 航空股指數上漲 2.1%；該類股今年來下挫 30%，遠遜於標普 500 同期 13% 漲幅。

航空業組織 Airlines for America 發布聲明表示，航空業熱烈支持跨黨派提案，但是日子一天天過去，希望此案能盡快通過，幫助企業找回被裁撤的勞工。