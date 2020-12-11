財政貨幣刺激齊發 歐洲央行加碼購債後 歐盟復甦基金過關

歐盟 27 國終於打破僵局，在匈牙利和波蘭放下反對立場後，歐盟 27 國周四 (10 日) 就迫切需要的振興計畫達成共識，包括 7500 億歐元的歐盟復甦基金，以及約 1.1 兆歐元的 2021-2027 年度預算在內，將釋出 1.8 兆歐元刺激，為受疫情打擊的歐洲提供貨幣寬鬆之外的支撐力量。

歐洲一些國家最近重新啟動防疫封鎖措施，經濟前景顯得更黯淡。同日，歐洲延宕已久的一籃子財政刺激計畫傳出好消息，此外，歐洲央行也宣布加碼購債 6000 億美元、提供銀行低利貸款，並延長量化寬鬆 (QE) 實施時間到 2022 年底，期望支撐受疫情嚴重打擊的經濟。

幾周以前，匈牙利與波蘭對 1.8 兆歐元一籃子振興計畫投下否決票，因為歐盟預算法包含一項前所未有的規定，即資金撥款必須尊重法治和民主，然而匈牙利與波蘭這方面紀錄並不理想，歐洲正在調查兩國在法治、媒體、非政府組織 (NGO) 方面的干預，代表他們可能無法獲得此計畫撥付的數十億歐元資金。

經過長達數周的漫長討論，兩國終於放下反對立場，原因是輪值主席的德國可就撥款必須尊重民主法治一事徵詢歐洲法院意見的權力，給予兩國延後新規定正式實施落實的時間。

身為歐洲最高司法單位的歐洲法院，通常需要超過一年的時間才會發布意見，以匈牙利為例，正式執行時間可能會拖到總理 Viktor Orban 最在意的 2022 年大選過後。

歐盟 27 國領袖將在 10 日起召開高峰會，除了就七年預算和復甦基金達成共識，領袖可能還會同意設定目標遠大的減排目標：將 2030 年相較 1990 年水準溫室氣體排放量減少 55%，從目前設定的 40% 大幅提高。

2021-2027 年預算將聚焦推動數位化，並對抗氣候變遷。

柏林擬在耶誕節前加強封鎖

雖然英國成為第一個開始施打輝瑞疫苗的國家，但歐洲疫情依然嚴峻。法國周四宣布「以宵禁取代封鎖」，原定下周讓餐廳、電影院和健身房恢復營業的措施暫緩實施，不過開放全法國境內旅行。

此外，德國一些地區正在討論耶誕節前加強封鎖，例如，柏林打算加入巴伐利亞、薩克森的行列，計劃要求所有販售非必要民生用品的商店暫時停止營業，並將學校休假延長到明年 1 月 10 日。

瑞典則警告，首都斯德哥爾摩的加護病房 (ICU) 幾乎耗盡，反映當地確診病例飆升。