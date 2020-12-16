〈Fed會議前瞻〉2020年最後一場 Fed料保持鴿派 市場對調整購債有雜音

美國聯準會 (Fed) 將在當地周三 (台灣周四凌晨) 公布 12 月決策會議結果、並更新經濟預測，市場預料，受惠於疫苗問世，長期經濟展望有望更加明朗，但期待聯準會調整購債計畫的投資者可能希望落空。

市場對於聯準會是否會調整 800 億美元的購債計畫仍存有分歧，無論是擴大購債、收購期限較長公債，或維持現行速度但延長購債計畫實施時間，任何聲明都牽動債市投資人的敏感神經。

花旗經濟學家認為，聯準會周三宣布調整債券購債計畫的可能性只有 25%，而美銀 (Bank of America) 經濟學家則預估聯準會只會改變措詞，但會延後採取行動，美銀認為目前的經濟和金融狀況尚未嚴峻到說服聯準會此時更進一步寬鬆的程度。

不過，加拿大蒙特婁銀行 (BMO) 美國利率策略長 Ian Lyngen 表示：「有些人將會感到失望」，倘若聯準會未改變購債計畫，他預測債市不會出現大波動，因為 Fed 將重申準備好採取行動。

貝萊德 (BlackRock) 全球固定收益首席投資長 Rick Rieder 則說：「最終聯準會政策將是鴿派的，目前的疑問是聯準會將成為鴿派還是超級鴿派? 他們是否會延長購債計畫實施時間？我認為無論在本次或之後的會議上宣布延長購債都不重要，因為這勢在必行。」

Rieder 預測聯準會最終將調整資產組合，並將購買的美國國債額度提高到 1000 億美元，目前的 400 億美元抵押貸款證券購買額將下降。

他表示，聯準會非常樂意購買更多資產，他們將會討論這項可能，但不一定會實行。

此外，Rieder 預估美國第一季將推出新一輪紓困方案，任何刺激措施都會導致美國財政部需發行更多的債券，聯準會正靜待新一輪紓困計畫。

一些觀察家認為，聯準會應該隨著新一輪紓困案的進展對購債計畫做出調整較適合，例如高盛。

高盛經濟學家預估，聯準會有可能延長購債組合的加權平均天期，以抑制影響房貸等貸款的較長期利率，「我們預測聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將採用結果論式的前瞻指引，持續購債『直到達成充分就業、且通膨走在回升到 2% 的軌道上』，(引號中的) 這句話等於是較溫和的升息聲明了。」

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 表示，聯準會行事應有備無患，不要貿然改變，而是說明哪些情況會促使 Fed 採取行動。

Swonk 並預測，Fed 將改變更新經濟預測的方式，附帶說明預測可能面臨的風險。