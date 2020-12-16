〈台股盤前〉美股利多台指期漲逾百點 拚止跌回穩

美股在新刺激談判有望達成協議、蘋果增產、FDA 即將授權使用 Moderna 疫苗等利多加持下，周二大漲，台指期夜盤也同步上漲逾百點，法人認為，今 (16) 日台指期結算，台股止跌回穩。

周二美股四大指數全面上漲，那指改寫歷史新高、道瓊回到 30000 點之上，在美股帶動下，台指期夜盤收漲 118 點，報 14202 點。

法人認為，目前在獲利了結賣壓出籠下，台股測試月線以及萬四關卡的支撐，短線若失守，後續恐導致多方信心鬆動，陷入新一波整理修正格局。

市場消息方面，台積電董事長劉德音表示，目前供應鏈很正常，台積電內部也未出現砍單情況，直到明年上半年，營運表現都會優於季節性水準，打臉近來有外資稱台積電遭到蘋果砍單，還有半導體產業超額、重複下單等看法。

大摩、小摩也紛紛看好蘋果 iPhone 12 Pro 及 Pro Max 交期再拉長，熱度看好到明年首季，除了台積電外，其餘台系供應鏈包括鴻海、和碩、美律、大立光等業績看旺。

原物料漲價潮吹向工業紙，旺季效應，加上中國「禁廢令」，廢紙進口到今年底即將歸零，造成中國紙廠成本墊高，中國紙業龍頭玖龍最近帶動喊漲，本周宣布調漲各類工紙售價，國內工紙大廠榮成可望最大贏家，永豐餘、正隆等公司獲利提升，也將連帶受惠。

而全球新冠疫苗啟動運送，華航證實，已陸續接獲多家疫苗業者洽詢載運計畫，長榮航也已提報民航局與交通部，具備輝瑞疫苗運送能量，未來可接受政府的委託下單；國內三家疫苗業者，包括國光、高端、聯亞也透露，已與華航、長榮航與貨攬業者洽接訂艙，因應明年海外疫苗的出貨需求。