〈台股盤中〉晶圓雙雄回神反彈 大漲逾200點站回五日線

受美股周一大漲激勵，台股今 (16) 日由晶圓雙雄及股王大立光強勢領漲，電子股成交比重也明顯回升至 7 成以上，傳產權值股台塑四寶同步走揚，國泰金、富邦金也穩盤助攻，指數大漲超過 200 點，一舉突破五日線與十日線，預估今日成交量約 2400 億元。

晶圓雙雄今日表現強勢，台積電董事長劉德音針對砍單消息闢謠，也對庫存問題釋疑，釋出明年上半年將優於季節性水準的樂觀展望，市場押寶填息行情，除息前夕股價回神反彈，漲逾 1.5%，並站回五日線；聯電同樣展開反攻，盤中漲逾 3%，力拚站穩五日線。

其他電子權值股同步反彈，股王大立光大漲逾 3%，突破五日線；聯發科、鴻海漲幅均超過 0.5%，表現相對平穩。

IC 設計族群成盤面焦點，偉詮電、通嘉、立積、通泰亮燈漲停，凌泰、譜瑞 - KY 大漲超過 8%，類比科、驊訊也漲逾半根停板。

PCB 族群的金像電大漲超過 8%，嘉聯益漲幅超過 4%，志聖、柏承、台光電、瀚宇博也同步走強。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股電子股成交比重回升至 7 成以上，對大盤表現呈現正向格局，唯一敗筆是成交量低逾月均量的 2700 億元水準，量能無法擴增，指數上檔仍具有一定壓力。