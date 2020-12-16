〈蔣尚義回鍋中芯〉梁孟松閃辭CEO、遭MSCI踢除成分股 中芯A股一度暴跌近10%

中芯國際傳出聯合執行長梁孟松請辭，又遭 MSCI 從全球可投資市場指數中剔除，中芯國際 A 股 (688981-SH)16 日一度重挫 9.84% 至人民幣 52.68 元，股價跌至 10 月 12 日以來最低。

中芯國際 H 股則在今早公告暫停交易。根據其在港交所的公告，公司股份由今早 9 時 04 分起在香港聯合交易所有限公司短暫停牌，以待公司發放一份內幕消息公告。

中芯國際 15 日召開臨時董事會後，宣布蔣尚義獲委任副董事長的同時，據陸媒報導，同樣出身台積電的中芯國際聯合執行長梁孟松不滿未被事先知會，認為不受尊重，而向董事會遞交辭呈。對此，中芯國際今日也證實此消息，並表示，目前正積極與梁孟松核實其真實辭任意願。

市場流傳梁孟松的辭職聲明，聲明中指出，「我是在 12 月 9 號，上星期三早上，接獲董事長電話告知，蔣先生即將出任公司副董事長一職。對此，我感到十分錯愕與不解，因為我事前對此事毫無所悉。」

梁孟松並表示，自己深深感到已不再被尊重與不被信任，同時也指出，「在公司董事會和股東會通過蔣先生提名任職後，我將正式提出辭呈。

中芯國際也針對此聲明做出回應表示，公司已知悉梁孟松其有條件辭任的意願，目前正積極與梁孟松核實其真實辭任意願，任何關於上述事宜的進一步公告，將根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及《上海證券交易所科創板股票上市規則》適時作出。任何本公司最高管理層人事變動，以公司發佈公告為準。