日月光投控將再打造第三園區 總投資額達940億元

日月光投控 (3711-TW) 今 (16) 日與中華電信 (2412-TW)、高通 (QCOM-US) 攜手打造全球首座 5G mmWave 企業專網智慧工廠，日月光投控執行長吳田玉指出，此方案結合三大廠，期望再將合作經驗累積，打造第三園區，預計將招募超過 8600 名員工，總投資金額高達 940 億元。

吳田玉表示，此次合作結合三個複雜方案，包括中華電信的完整資安系統、5G 方案，以及高通 5G 毫米波解決方案。

吳田玉補充，日月光投控智慧工廠從 4 個志同道合的工程師起家，經歷 11 年時間，將 2000 種機器完全自動化，進一步整合軟、硬體，累積眾多經驗、知識，現今已有 500 位系統工程師，預計今年會完成第 18 座智慧工廠，明年會再完成 7 座，共將有 25 座智慧工廠。

吳田玉看好，未來不排除在既有的 18 座智慧工廠導入 5G 毫米波，並在地方、中央力挺下，期望在最短時間，開始第三園區計畫，目前第二園區共 5200 名員工，希望將第二園區累積的經驗，加上 5G 技術，啟動第三園區建置，預計將雇用 8600 名員工，投資 940 億元，達成科技走廊的願景。