〈TCA會員大會〉彭双浪：今年是豐收的一年 綠色能源將是明年發展重點

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (16) 日以台北市電腦公會理事長身分，出席會員大會，回顧今年並展望未來，彭双浪表示，今年適逢庚子年，年初全球就籠罩在疫情陰霾中，但隨著後疫情生活型態成型，宅經濟延續，相信今年是豐收的一年，展望未來，預期「綠色能源」將成為明年產業發展重點。

彭双浪表示，因為疫情關係，今年是非常不一樣的一年，公會旗下台北電玩展、智慧城市展、台北國際電腦展等都取消實體展會，今年在疫情影響下，也有許多確立的趨勢與事件，包含美國總統大選落幕、RCEP 成立、後防疫型態成型等。

彭双浪進一步指出，RCEP 是東協十國加五，估計將占據全球 30% 貿易總和，也將影響台灣產業全球布局、經營方向，另外，中國今年舉行第 19 屆五中常會，提出雙循環概念，預期在疫情過後將從過往著重「一帶一路」布局，轉為內需，也將是台灣產業機會，要努力將危機轉化為轉機。

展望明年，彭双浪認為，台幣升值、肺炎疫苗、區域衝突仍是產業發展不確定因素，但「綠色經濟」將是未來發展重心之一，像是日本、韓國都已宣布 2050 年要達到淨零碳排，中國則宣布要在 2060 年達到，台灣企業如何因應周邊國家的目標，將是明年產業布局重點。