威潤明年新品迎收割期 奪專案大單2022年放量

車聯網業者威潤 (6465-TW) 董事長湯潤闊今 (16) 日指出，明年第二季起，新案、新品同步發酵，全年業績可望有 4-5 成的成長，此外，也拿下日本最大汽機車零件製造商的摩托車車聯網專案，預計 2022 年開始出貨，可望貢獻 10 億元以上的營收。

湯潤闊指出，美國原定今年要陸續淘汰 3G 全面轉為 4G，但因為疫情影響，遞延到明年第二季發酵，而與義隆電 (2458-TW) 合作的智慧車聯網 (Video Telematics) 解決方案，也自年中開始出貨，營運動能逐季升溫。

湯潤闊認為，結合 AI、雲端、影像處理、衛星定位監控器的智慧車聯網是車載資通訊產業發展趨勢，而未來不只是硬體，軟體也是重要一環，且可望由過往硬體一次買斷，走向訂閱模式。

此外，威潤更拿下日本最大汽機車零件製造商的摩托車車聯網專案，湯潤闊指出，後續雙方將攜手在印尼導入摩托車監控 ODM 產品，預估 2022 年起逐步放量，預計 3 年可望貢獻 10 億元以上的營收。

湯潤闊表示，整個東南亞每年超過 1300 萬輛的摩托車新車市場，目前客戶給出的專案訂單共 90 萬台，後續還有很大的潛在商機，且以目前雙方合作的態勢來看，未來每年均有機會自該製造商手中獲得 1 至 2 個大型專案，可望為公司長期營運帶來驚人的助益。