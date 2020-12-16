〈三大咖攻毫米波〉謝繼茂：企業導入專網仍在初期階段 明年挹注中華電獲利

中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂今 (16) 日出席日月光 (3711-TW)mmWave 企業專網智慧工廠啟用典禮，會後表示，去年開始積極布局企業專網領域，「只要對方有想法一定能完成」，企業導入毫米波是趨勢，但現階段仍須待企業甦醒，盼明年有望陸續開始挹注獲利。

謝繼茂表示，已在學校、工廠等建置許多企業專網實驗場域，此次與日月光、高通合作的智慧工廠，也是實驗場域應用正式落地，儘管目前仍為虧損狀況，但預期企業專網仍是未來 5G 應用趨勢。

謝繼茂說，去年開始積極布局企業專網，尤其協助網通廠開發的 5G 小基站，陸續獲得實驗經驗，藉此經驗有助拓展國際，產品輸出海外；企業端方面，目前仍須待企業需求提升，整體仍看好明年企業專網將陸續挹注獲利表現。

中華電企業專網發展方面，謝繼茂指出，在 5G 頻譜商轉前，攜手逾 80 家台廠建立 5G 領航隊，包括晶片、裝置、解決方案、創新應用等，後續再延續此概念，加入亞洲新灣區 5GAIoT 國際大聯盟。

中華電為「亞洲新灣區 5GAIoT 國際大聯盟」創始成員之一，將在高雄市亞洲新灣區 5GAloT 創新園區，投入資源建置 5G 專網、邊緣雲運算平台以及 7 大項 5G 垂直應用實驗場域，包括智慧製造、無人機巡檢與物流運送、智慧路燈、AR 智慧應用、職場健康管理 / 健康照護、智慧交通及環境偵測等。

中華電表示，藉由協助新創公司驗證應用的可行性，進而擴展至商用規模，並銷售至全台各產業，同時將攜手共組 5G 國家隊，將台灣 5GAloT 解決方案輸出至世界各地，促進台灣 5G 產業發展接軌國際。