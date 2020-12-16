【日盛投顧】指數重新站回5日線

◆盤勢分析

1. 美股上漲，帶動亞股今日全面反彈，台股加權指數周三適逢台指期結算，在權值股晶圓雙雄及股王 3008 大立光強勢上漲表態，順勢拉高結算並站回 5 日線之上，惟成交量較前一交易日量縮，短線上有量價背離疑慮；OTC 指數漲幅比集中市場大。盤面資金聚焦 IC 設計、造紙、航運、觀光內需相關個股，終場指數上漲 235.94 點，漲幅 1.68%，收在 14,304.46 點，成交金額為 2,511.70 億元。三大法人合計買超 272.11 億元：外資買超 293.42 億元、投信買超 3.11 億元、自營商賣超 24.42 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：價漲量縮，短線有量價背離的疑慮。

(2)、均線：重新站回 5 日線，支撐為月線 (約 14,019 點) 附近，壓力為前高 (約 14,427 點) 附近。

(3)、技術指標：日 KD 向下開口收斂，短線仍要提防再度回測。

3. 櫃買指數上漲 1.90%，收在 180.29 點。短線支撐為 175 點附近，壓力為 183 點附近。

4. 台股選股方向可留意網通、遊戲、IC 設計、航運、造紙、鋼鐵、紡織。

結構類股及個股輪動，各類股全面上漲

1. 造紙：旺季效應，加上大陸「禁廢令」，廢紙進口到今年底即將歸零，此舉有利台灣工業用紙廠，1909 榮成第四季旺季成長動能看旺，周三股價再創今年新高，也帶動相關造紙股 1905 華紙盤中攻上漲停、1907 永豐餘股價再創波段新高。

2.IC 設計：隨著 WiFi6 產品需求暢旺，助攻供應鏈營運暢旺，指標股的射頻 IC 廠 4968 立積攻上漲停，另外 ESD 晶片廠 6411 晶焱股價同樣攻上漲停至收盤；高速傳輸介面廠 4966 譜瑞 - KY 受惠蘋果訂單出貨，11 月營收創歷史新高，股價盤中一度攻上漲停。

3. 觀光：隨著疫苗陸續問世，各國內需逐漸恢復，觀光股更是苦盡甘來，餐飲龍頭 2727 王品 11 月營收創新高，股價經過 2 周整理後周三再度轉強，收盤站上所有均線之上，2723 美食 - KY 帶量上漲超過 8%，收盤創今年新高。

4. 操作建議：美股上漲，台股周三適逢台指期結算，盤勢順勢反彈拉高結算，不過成交量萎縮，出現量價背離，短線上我們認為指數很大機會呈現高檔震盪，操作上建議選股不選市，由於行情輪動快速，切勿過度追高，選股佈局上可留意網通、遊戲、IC 設計、航運、造紙、鋼鐵、紡織等。