〈台股盤後〉強彈逾200點收復短均線 中小傳產股啟動補漲

台指期今 (16) 日適逢結算，無畏法人年底前的結帳壓力，隨著美股強漲再度轉強，指數終場大漲 235.94 點，收在 14304.46 點，一口氣收復 5 日線、10 日線位置，日 K 終結連 4 黑，成交值略縮至 2499.25 億元，法人指出，權值股轉強反映資金行情熱絡，可留意中小傳產股有落後補漲之勢，短期可望成為大盤亮點。

類股持續輪動，IC 大廠矽力 - KY 攻上漲停，激勵同族群中的偉詮電、通嘉均亮漲停燈號，類比科也漲逾半根停板。

電子細族群中，二極體相關業者再度走強，麗正漲停，台半和強茂漲逾 4%，富鼎續漲超過 3%。

同時可看到不少傳產族群今日出現補漲行情，造紙族群中，寶隆、華紙均亮漲停燈，榮成漲逾 4%。

工具機業者同步見到落後反彈行情，上銀、大銀微系統漲停，直得、全球傳動均漲超過半根停板，亞德客 - KY 漲 4%。

紡織股中，中纖漲近 6%，南紡、力麗和東和漲 3% 之上。

從 50 大權值股走勢，可看出資金行情持續熱絡，除了矽力 - KY 漲停，研華漲 4%，大立光和和泰車漲 3% 上下，遠東新、南亞科和可成漲 2% 上下，台積電和國巨也維持 1.5% 左右漲幅。

元大投顧指出， 時序進入年底，台股雖持續有資金行情維繫，但獲利回吐賣壓卻明顯浮現，其實漲多拉回無可厚非，反而有助日後攻堅，明年台股還是牛氣沖天，建議可趁此波回檔，尋找未來具潛力個股逢低承接。

國泰證期研究部則表示，本周美國聯準將開會，而台灣央行理監事會也將在明日舉行，相較於過去外界聚焦利率政策，這次重點應該會放在匯市、房市，尤其新台幣匯率已飆升至逾 23 年高點，若釋放一些穩匯訊號，不排除對整體資金動能相對不利。