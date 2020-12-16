勞動基金炒股宴 私廚老闆傳為涉案投信董座

勞動基金弊案持續向上發展，復華投信投資長邱明強、代操經理人劉建賢遭收押，撰寫遠百報告的研究員陳周倫以 50 萬元交保。根據《今周刊》報導，勞動部前官員游迺文當時就在北市大安區一家隱密的私廚餐廳接受招待，並大談遠百股票，據悉，私廚的幕後真正老闆正是復華投信董事長杜俊雄。

《今周刊》報導指出，「馥邑私廚」因為游迺文勞動基金弊案而聲名大噪，今年初才剛重新重金裝潢，每位客人必須透過介紹或主人邀請才能用餐，不含酒水，套餐一律 6000 元，隱密、高檔自不在話下，勞動基金弊案目前有 5 人遭收押，復華投信就占 2 位，杜俊雄在此案中的敏感度也急遽升高。

杜俊雄曾是潤泰集團總裁尹衍樑的特助，復華投信在他的強勢統御下，從 1997 年成立至今，沒有金控集團的資源挹注，但截至今年 11 月底，扣掉 ETF 等被動式基金，復華投信所管理的共同基金資產合計 1669.07 億元，是全台灣最大的主動式基金投信。更敏感的是，復華投信同時也是這次出事的勞動基金委外代操最大的投信，合計約有 1200 億元額度。

根據《今周刊》報導，寶佳集團是復華投信的代操大客戶，勞動基金委託復華代操更高達 1000 多億元，在兩位大客戶面前，為什麼這場敏感的餐敘，不是復華請客，反而是寶佳買單？報載檢廉調查，其實這天要談的不是寶佳委託的業務，而是寶佳手上逾 10% 的遠百股票，希望拜託勞動基金和委外代操最大的復華投信，想辦法高檔承接，這也正是事涉違法之所在，已進入檢調調查。

至於由執行長唐楚烈領軍的寶佳資產，擁有 200 億元在手，也在市場上虎虎生風，為何當天還需要這樣放低姿態，宴請勞動基金委外的投信接手股票？《今周刊》指出，最終癥結，恐怕還是和寶佳集團大家長林陳海，給唐楚烈的 KPI (關鍵績效指標) 每年高達 10% 報酬率的超高標準有關。

事實上，寶佳近年買股爭議不斷，最讓人印象深刻的，就是 2018 年 12 月 3 日，裕隆集團負責人嚴凱泰因病過世，通常企業領導人在位上過世，對該公司都是利空，但裕隆卻在隔天一早拉上漲停板，這種怪異的「慶祝行情」，對逝者非常冒犯。事後裕隆內部調查證實，這一記漲停板就是寶佳買的。