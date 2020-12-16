明年報稅可望更省 基本生活費調升至18.2萬元 調幅歷年之冠

減稅小確幸來了！財政部賦稅署今 (16) 日宣布，109 年度每人基本生活所需費用調升至 18.2 萬元，較前年增加 7000 元，為歷年最大調幅，估有 205 萬戶受惠，減稅利益約 96.57 億元。

以四口之家進行試算，假設納稅人須扶養配偶與兩名就讀大學的子女，在其他扣除額、免稅額全都不變的條件下，以稅率 5% 計算，明年 5 月申報綜合所得稅時可多扣 2.8 萬元，約可省下 1400 元稅額。

賦稅署表示，今年的基本生活費用調升 7000 元、來到 18.2 萬元，預估將使受益戶數、減稅利益同步增加，其中受益戶數可望較前年度增加 27 萬戶，減稅利益可望增加 25.51 億元，民眾明年 5 月申報綜所稅即可適用。

賦稅署指出，109 年的每人基本生活費用金額，主要是根據納保法規定，參照主計總處公布最近一年每人可支配所得中位數訂定，最近一年每人可支配所得為 302887 元，按照中位數 60% 計算，每人基本生活費用為 18.2 萬元。

納保法自 2017 年 12 月 28 日上路後，以立法方式保障國家不得對人民「維持基本生活所需費用」課徵所得稅，財政部自當年度起每年公告基本生活所需費用，且額度年年增加。

其中，106 年每人基本生活費為 16.6 萬元、107 年調升至 17.1 萬元，108 年進一步提高至 17.5 萬元，今年則一口氣提高至 18.2 萬元，一口氣調升 7000 元，調幅之大創歷年之最。