〈TCA會員大會〉NEG停電+台灣地震 彭双浪：面板供給更吃緊

面板大廠友達 (2409-TW) 董事長彭双浪今 (16) 日表示，受上周台灣地震、玻璃基板大廠日本電氣硝子 (NEG) 停電，導致玻璃熔爐受損等兩大因素影響，將使面板供給更加吃緊，直言現在面板廠是「一手缺 IC、一手缺玻璃」，維持訂單能見度到明年上半年的看法。

彭双浪表示，未來遠距工作型態改變是趨勢，資通訊產業榮景至少延續明年上半年，現階段面板除了零組件吃緊外，上周台灣發生 6.7 有感地震，也影響台灣部分面板產能，且除面板廠外，半導體廠也受影響。

另一方面，彭双浪指出，日本 NEG 發生停電事件，導致玻璃熔爐受損，估計復原需要 3-4 個月時間，而 NEG 玻璃約占全球比重 10%，確實將影響部分面板廠生產，不過台廠友達、群創 (3481-TW) 採用比重不高，估受影響有限，據了解，韓廠 LGD 採用 NEG 玻璃比重最高。

價格方面，市場認為，受日本 NEG 事件影響，12 月面板價格漲幅將進一步擴大，彭双浪表示，面板價格由供需決定，嚴峻狀況將延續到明年上半年，像現在筆電缺口很大、訂單滿足率不高，教育用 Chromebook 甚至僅能滿足 5 成需求。

彭双浪進一步指出，中長期看面板產業，因中國廠商並未再有新產能開出計畫，預期未來 2-3 年結構性改善已逐步發酵，供需將保持健康、回歸市場趨勢