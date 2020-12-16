高雄重劃區抵費地標售熱度高 隆大、國揚體系奪標兩筆

高雄地政局今 (16) 日辦理今年第 4 季開發區土地標售，脫標率約 88 ％，溢價率達 54.7%。儘管央行祭出信用管制措施尋求降溫房市，但地產界人士對此一標售結果表示，熱度還是很高；今天的標售案包括隆大 (5519-TW) 及國揚 (2505-TW) 體系都獲出線。

本次所有權最受矚目的是第 93 期重劃區 1 筆土地，面積 2160 坪，為此次標案中面積及總價最高者，鄰近國定古蹟 -「原日本海軍鳳山無線電信所」、市場、學校、公園、捷運站，生活機能優，吸引 15 家投資人參與，其中也包括包括永信建設 (5508-TW)，結果由國揚子公司神揚建設與藏信建設以 11.32 億元標下，溢價率高達 72.36 ％，每坪標脫價格約 52.42 萬元，

此外，隆大也以 3.32 億元標下藍田四段商三土地 640.5 坪，溢價率 51.8%，平均每坪價格為 51.8 萬元。

同時，第 87 期市地重劃區，也有 1 筆面積約 93 坪土地，因近省道台 1 線及捷運南岡山站，附近又有岡山文化中心、兆湘國小、公 5、公 16、陽明公園及劉厝公園，區位條件佳，共 18 家投資人搶進，最後總價 4520 萬餘元標脫，溢價率 52.51 ％，每坪標脫價約 48.4 萬元，是本次土地標售案投標封最多的重劃區。