〈房產〉商仲CBRE估明年不動產市場交易熱度仍高

新冠肺炎疫情影響層面大，除無法出國旅遊外，台灣的資金也無法投資海外市場，造就了本地不動產市場火熱；外資商仲 CBRE 世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒今 (15) 日指出，明年市場以「疫緩則平」為代表，目前新冠疫苗已經出來、美國總統也換人做，明年台灣不動產市場將恢復往年熱度，預期開始持平盤整。

至於，央行打炒房祭出的信用管制，朱幸兒說，這是將房市過度火熱的情形恢復到平穩，仍屬健康。

CBRE 世邦魏理仕統計 2020 年台灣不動產表現，全年（截至 12 月 14 日）交易金額達 3951 億元，包括商用不動產交易金額 1206 億元，土地交易金額 2745 億元，為自 2018 年以來連續三年續衝高的水準，若加上目前尚未公告的相關交易，預料至年底將創下 CBRE 自 2003 年有紀錄以來的歷史新高。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶指出，受到 2 月以來新冠疫情在全球市場所引發的經濟衝擊誘發市場避險情緒高漲，投資人紛紛採取多元佈局，並策略性提高不動產部位；而由於台灣利率水準處於低點，加以貸款條件寬鬆，今年不動產投資市場在建商超前部署以及保險業狼性競標之下，上演了一波逆疫情的不動產榮景。

同時，因國外投資風險及避險成本升高，保險業者今年的積極靈活佈局包括富邦人壽分別斥資 268 億買王朝酒店及 282.8 億購入大南港土地、南山人壽以 312.76 億取得世貿三館 70 年地上權、以及國泰人壽以 46.8 億購入廣豐新天地購物中心，而自 2018 年起台商回流置產佈局動作迄今仍延續熱潮，各類不動產交易紀錄上皆能窺見台商積極搶進的蹤跡，實為台灣整體不動產市場帶來穩定支撐的動能。

世邦魏理仕觀察，壽險業佈局不動產投資於 2012 年達到顛峰，單年投資總額達 1185 億元，然金管會緊接著祭出不動產投資控管相關措施，包括投資素地的開發時程、購買商用不動產應符合最低收益率等限制，使得壽險業於國內不動產市場的佈局動作隔年即遽減，直至今年熱絡程度再現，令市場又驚又喜。

鑑於地緣政治磨擦加上全球疫情大流行，加上中國大陸市場勞動成本增加等因素，促使許多國際企業已緊急進行產線重新布局，不少台灣製造業者也在這一波全球產業鏈大洗牌之際，將部分產能遷回台灣。世邦魏理仕統計數據顯示，2020 年全年（截至 12 月 14 日）不動產總交易金額計新台幣 3,951 億元，其中工業地產（含工業土地、廠房、廠辦）總成交金額達 1039 億元，年增 24.27%；工業地產成交總量再創新高，反映出製造業廠商置產需求穩健，使得工業地產投資熱度持續延燒。