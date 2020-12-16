熱錢兵臨城下台幣步步高 央行出手轉貶收28.476元

台股今 (16) 日強彈逾 200 點，外資大買近 300 億元，帶動新台幣兌美元匯率走強，盤中勁揚逾 3 角，升抵 28.12 元，再度創下近 23 年半新高，午盤台北匯市成交值高達近 11 億美元，不過，在央行鐵腕調節下，終場再度由升轉貶，以 28.476 元作收，為連 3 貶。

出口商年底拋匯需求強勁，加上外資積極匯入，今天終止連 5 賣，回補台股 293 億元，帶動台幣強勢走升，一度衝上 28.12 元兌 1 美元的價位，升值 3.4 角，續寫 1997 年 7 月底以來、近 23 年半新高，緩步朝 28 元整數關卡靠攏。

央行尾盤力擋熱錢，沒收台幣大部分的升幅，終場以 28.476 元作收，轉為貶值 1.6 分，台北外匯成交金額放大至 17.53 億美元，元太外匯成交金額 4.11 億美元。不過，匯銀人士認為，接下來將進入歐美耶誕假期，預期外資將轉為匯出，交投會較清淡。

央行近來盤中適度鬆手，讓台幣匯價幾乎日日寫下新紀錄，尾盤照慣例進場調節，盼以拖待變，延緩台幣升值的速度，央行理監事會議明天登場，外界關注總裁楊金龍對台幣的看法。

央行指出，今年新台幣對美元升值主要反映台灣基本面良好，去年台灣出口年減 1.5%，貿易出超 435 億美元；今年前 11 月出口值則成長 4.2%，貿易出超高達 530 億美元，表現優於其他亞洲經濟體。截止 15 日，台幣今年升幅為 5.78%，與韓元相差不大，仍落後人民幣 6.36% 與歐元的 8.27%。