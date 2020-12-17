〈紐約匯市〉Fed宣布繼續購債 美元震盪 比特幣突破21,000美元史上首見

美元周三 (16 日) 走勢震盪，美國聯準會 (Fed) 決議繼續購債一度帶動美元升到盤中高點，但投資人對於 Fed 未調整購債內容、購買更多長債感到失望，導致美元回落。比特幣受到關注，攻克 2 萬美元整數價位後繼續上揚、突破 2.1 萬美元。

追蹤美元兌一籃子貨幣的 DXY 美元指數，在紐約尾盤下跌 0.2% 至 90.2970，刷新兩年半低點，稍早一度升至 90.7130。

Fed 決議基準利率維持在 0-0.25% 區間不變，而且在經濟大幅改善之前將繼續保持目前購債步調，即每月購買 800 億美元公債和 400 億美元抵押擔保證券 (MBS)。

富國銀行駐紐約宏觀策略師 Erik Nelson 說，美元匯率震盪和 Fed「沒做的事」有關，尤其是 Fed 沒有調整購債步調、或延長購債年期，讓期待 Fed 這麼做的市場人士希望落空。

Nelson 認為，最新決策釋出一個訊號：Fed 不擔心美國長天期債券殖利率上升，「但我不確定市場是否意識到這件事。」

比特幣突破 21000 美元

比特幣走勢受到市場關注，周三大漲近 8% 並突破 21000 美元。這個高人氣虛擬貨幣今年來上漲逾 170%，一些大型投資人因為比特幣快速增值的潛力、宣稱可抗通膨的特質、可望躍居主流支付方式等因素受到吸引。

DRW Trading 的市場策略師 Lou Brien 表示，比特幣開始獲得更廣泛、更可靠的客戶基礎，包括更多企業客戶和更多大型投資者，「這可能讓比特幣漲勢更持久，儘管不代表後市就會一帆風順。」

遭美列匯率操縱國 瑞郎小幅升值、越南盾持平

美國財政部周三公布川普政府任內最後一份匯率報告，把瑞士和越南列入匯率操縱國，台灣、泰國和印度則列入觀察名單。

投資人反應大致平淡。瑞郎兌美元攀高，尾盤升值 0.02% 至 0.8856 瑞郎，越南盾兌美元持平，報 23,126 越南盾。

歐元區經濟數據強勁、英國脫歐取得進展，帶動歐元升破 1.2212 美元，是 2018 年 4 月以來首見，但之後漲幅收斂，尾盤漲 0.29% 至 1.2186 美元。

英鎊兌美元升破 1.35 美元，站上 2018 年 5 月以來最高。歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 說，脫歐談判三大癥結點中，捕魚權的磋商依舊艱難，但確保企業公平競爭的議題取得進展。

截至周四 (17 日) 台灣時間約 6:00 價格：