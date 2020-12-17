臉書向蘋果開戰！文宣攻擊蘋果App隱私新規

週三 (16 日) 臉書發動文宣戰爭，譴責蘋果將隱私權規則變更，損害仰賴定向廣告的小型企業。

週三臉書在《華爾街日報》《紐時》等報章、自家網站、部落格發動廣告文宣戰，抨擊蘋果 App 隱私權新規。

本週蘋果 iOS 14.3 更新加註「隱私標籤」(App Privacy)，顯示行動裝置中的哪些 App 會蒐集用戶個資，根據新規，App 開發者需要將應用所收集的數據細節報告給蘋果，用戶也能根據隱私標籤決定是否下載某款 App。

臉書廣告和商業產品副總裁 Dan Levy 說，臉書根本不同意蘋果的說法，個性化廣告天生就與隱私權不一致。

臉書抨擊，蘋果公司的新追蹤規則是關於利潤，而非隱私目的，沒有個性化廣告，臉書數據表明，普通小型企業廣告商每花費 1 美元，其銷售額就會減少 60% 以上。

臉書還提到，那些免費的 App 和網站可能開始向用戶收取服務費用或被迫停業，因為它們不再提供廣告支持的免費產品。

此外，針對暢銷遊戲 Fortnite 的開發商 Epic Games 與蘋果爆發的 App Store 手續費爭端，臉書表示將提供 Epic Games 資訊，協助其打官司。

蘋果就臉書反對 iOS 14 廣告定位變更發表評論，蘋果稱，隱私新規只是給用戶一個選擇，用戶應該知道 App 何時蒐集並與其他 App 共享用戶數據。

臉書 (FB-US) 週二上漲 0.044% 至每股 275.67 美元，蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.055% 至每股 127.81 美元。

