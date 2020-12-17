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Fed 承諾持續購債速度 上修經濟預測

鉅亨網編譯羅昀玫
Fed 承諾持續購債速度 上修經濟預測。(圖片：AFP)
Fed 承諾持續購債速度 上修經濟預測。(圖片：AFP)
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週三 (16 日) 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 結束為期兩天的利率決策會議後，一如外界預期 Fed 決議利率按兵不動，維持在接近零的水準，除非經濟復甦取得「實質性進一步進展」，否則它將不會開始縮減資產購買計劃。

FOMC 最新聲明中提到，Fed 維持基準利率走廊在 0% 至 0.25%，至少到 2023 年底。

Fed 取消「未來幾個月」持續購債的承諾，但維持每月購買 1,200 億美元美國公債和不動產抵押貸款證券 (MBS)，直至委員會就業最大化和物價穩定目標取得「實質性進一步進展」為止。

值得一提的是，Fed 延長針對海外美元流動性的流動性換匯措施 (Liquidity swap lines) 和美債臨時回購措施 (FIMA)，期限從 2021 年 3 月 31 日延至 2021 年 9 月，以確保全球美元供應和美債市場的平穩運行。

Fed 提到，這些工具的進一步展延將作為一個重要流動性支撐，有助於維持改善近期全球美元融資市場。

Fed 對美國經濟前景預測偏向樂觀。FOMC 一致認為「經濟活動和就業繼續復甦，但仍遠低於年初的水平，經濟發展道路將很大程度上取決於新冠病毒的傳播方式。」

FOMC 最新季度預測明顯比 9 月有所改善。

  • 國內生產總值 (GDP)：2020 年萎縮 2.4％ (原：萎縮 3.7%)；2021 年增長 4.2%
  • 失業率：2020 年 6.7% (原：7.6%)，2021 年為 5.0% (原：5.5%)，2022 年為 4.2%
  • PCE 通膨率：2020 年 1.2%，2021 年為 1.8% (原：1.7%)，2022 年為 1.9%
  • 長期聯邦基金利率：2.5%，與先前預測的 2.5% 相同

美股四大指數漲跌不一，美元走跌暫報 90.44，金價跳高 0.7%，暫報每盎司 1868 美元，十年期美債率上升至約 0.94%，高於之前約 0.91%。

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