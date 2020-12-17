川普下台前加強制裁 美以協助伊朗為由將中企列入黑名單

川普政府在下台前加強制裁伊朗力道，美國財政部海外資產控制辦公室 (OFAC) 周三 (16 日) 以協助受制裁企業出口伊朗石油為由，把中國和阿聯共四家企業列入黑名單。

財政部表示，四家公司因為協助先前已被制裁的眾祥石化公司 (Triliance Petrochemical) 出口伊朗石化產品，而被列入貿易黑名單。香港眾祥石化公司在今年 1 月遭美國制裁。

最新受到制裁的兩家中企為東海國際船舶公司 (Donghai International Ship Management)，以及東南石化公司 (Petrochem South East)，東南石化公司總部位於香港。

另外兩家阿聯企業分別為 Alpha 科技交易公司和 Petroliance 交易公司。

路透報導，過去幾周以來，川普政府幾乎每天宣布新制裁，主要針對伊朗。分析師說，這些衝著伊朗而來的制裁，似乎是為了讓拜登就任美國總統之後更難以和伊朗重新談判核協議。

除了上述企業，美國財政部周三另外宣布制裁越南天然氣和化學運輸公司 (Vietnam Gas and Chemicals Transportation Corporation)，因該公司涉及伊朗石油產品出口運輸的重要交易。

任何企業實體和個人若被美國財政部列入黑名單，在美國所有資產將被凍結、不得與美國人交易，外國金融機構若在知情狀況下為這些實體和個人提供服務，也有受到制裁的風險。