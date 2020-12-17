重量級代言！拜登擬下周施打疫苗 彭斯周五率先接種

美國媒體報導，為了提高民眾對新冠肺炎疫苗的接受度，副總統彭斯 (Michael Pence) 周五將接種疫苗，並透過電視實況轉播，總統當選人拜登可能在下周施打第一劑疫苗，並且考慮公開接種。

Axios 報導，彭斯周五一早將在白宮接種疫苗，他的妻子 Karen Pence、美國公衛局長 Jerome Adams 當天也會接種。

目前不清楚總統川普是否也會接種疫苗，也不知道川普是否願意在鏡頭前公開接種。白宮新聞秘書 Kayleigh McEnany 周三 (15 日) 說：「只要醫療團隊認可，川普將立即接種。目前首要任務是長期照護機構的第一線人員，他想確保弱勢族群優先獲得救助。」

另據 CNN 報導，知情人士透露，拜登下周可能接種第一劑疫苗，且在公開場合施打。

拜登周三對記者說：「我不想搶先，但我希望向美國民眾保證接種疫苗是安全的。我若要接種，就會公開整個過程，讓所有人見證。」

根據 Axios/Ipsos Coronavirus Index 調查，9 月以來，美國願意接種疫苗的民眾增加一倍，如今有 27% 受訪者表示，計劃疫苗一分發下來就接種；65 歲以上民眾當中，40% 表示願意立即接種，比率從三個月前的 15% 大幅上升。

78 歲的拜登曾說，只要白宮防疫專家、美國國家過敏與傳染病研究院 (NIAID) 所長佛奇 (Anthony Fauci) 說疫苗是安全的，他就會施打。佛奇周二接受 ABC 節目訪問時說，他強烈認為拜登和副手賀錦麗 (Kamala Harris) 應該盡快施打疫苗。

美國三位前總統小布希、柯林頓和歐巴馬都已自告奮勇化身疫苗宣傳大使，三人本月初表示願意接種疫苗，讓民眾相信疫苗的安全和保護效力。

美國一名醫護人員在周一接種全美第一劑新冠肺炎疫苗。自美國食品藥物管理局 (FDA) 授權疫苗緊急使用以來，輝瑞 / BioNTech 疫苗已經分發到全美 50 州、哥倫比亞特區和波多黎各。