【野村投信】年底前震盪大，投資人辛苦了

焦點訊息：

台積電董事長劉德音 15 日接受媒體採訪，否認蘋果 (Apple) 砍單傳聞，同時回應客戶重覆下單問題，表示回答該問題前需檢視「正常存貨」的定義。如今因地緣政治、貿易制裁變數，許多廠商對正常存貨定義已有新的解釋，不能用過去觀念妄下定論。

資策會預估，明 (2021) 年 5G 手機將飛速成長，出貨量上看 5.39 億台，全球滲透率會從今年的 18.4% 提升至 39.8%，也會有更多新機種如摺疊式 (Foldable) 與可捲式 (Rollable) 手機問世。

經理人觀點：

年底前震盪大，投資人辛苦了：

這幾天台股波動度擴大，尤其原物料漲價題材概念股的回檔幅度頗深，反映歐美新冠確診人數呈指數式上升的負面衝擊。其實年底前的最後兩週，會是台股投資人的大考驗，考驗大家對景氣復甦的信念夠不夠堅定、對台股基本面的信心夠不夠深。外資長假在即，近期一方面正把今年部分現貨部位陸續獲利了結 (期指多單也同步平倉)，二來規避歐美潛在硬封鎖風險，這些都是合理的「短期操作」，大家不必擔心。

外部不確定性漸明朗，是好消息：

恭賀拜登勝選的共和黨人士愈來愈多了，而新一輪紓困方案的分拆，可能使延宕多時的美國財政刺激措施離投資人更近了，再加上聯準會 (Fed) 的寬鬆基調短期內不致於改變，待歐美硬封鎖陸續結束，人們逐漸找回新生活常態，我們相信景氣循環股要走出頹勢並不困難。

蘋果砍單的另類思維：

明年首季護國神山 5 奈米產能利用率掉到 80%，成為空頭口頭禪已有一段時日了，未料昨天劉德音在公開場合做出回應。其實，同樣的資訊，我們與外資的觀點會因切入點不同而有些差異。外資慣用季增率的角度看待事物，iPhone 有其週期性，旺季過後自有空窗，但年增率的變化較能一窺大景氣循環走向。順帶一提，倘使神山 5 奈米產能出缺，就是蘋果以外客戶喜出望外之時。

重申大跌就是絕佳買點：

我們知道等待台股回檔的空手投資人很多，這兩週或有可乘之機。近期不少個股本益比修正，當中不乏價位合理的標的，例如下游電子、高股息概念等，其中供需吃緊、明年首季基期又低的標的，極具魅力。

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