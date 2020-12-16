【富盛投顧】先機：2021中國及新興市場投資契機多 值得拉高配置

問：今年以來中國股市 / 新興市場股市表現強勁，截至 11/20 止，上證Ａ股指數上漲超過 10.8％，MSCI 中國指數更上漲超過 26%；MSCI 新興市場指數亦上漲逾 10%。請您談談背後的原因是什麼？

先機中國基金投資組合經理車強表示，今年遭遇疫情的關係，年初中國股票市場出現幅度比較大的下跌，但中國在本次疫情方面處於先進先出，GDP 在二月份的時候見底，但在三月份的時候就出現反彈。相較於其他國家在三月份時候疫情才剛開始惡化，反觀中國當時疫情的掌控的十分有效，相對跟其他地方比起來，投資跟消費都恢復非常快速。我們也覺得今年中國的漲幅和經濟整體表現十分樂觀！

先機環球投資投資董事李翰華 (Oliver Lee) 指出，今年新興市場股市是跟著全球股市走，年初新冠肺炎疫情席捲歐洲跟美國，導致全球包含新興市場在內大幅崩跌，但可發現，3/23 後股市開始跌深大幅反彈，因聯準會出手開始挹注資金救市，開始在市場購入信用資產，加上今年中國在防疫成效上相對出色，讓中國經濟領先復甦，中國股市也率先領漲，今年新興市場整體表現不錯，其中巴西表現則為巴西里爾疲弱而讓巴西股市表現較差。另一方面，印度股市表現雖然沒有中國那麼亮眼，但是今年印度股市表現也是相當不錯。

問：先機投資團隊主要是投資於環球新興市場，也包含中國，請教投資團隊對中國股市今年的投資成效？也說明一下對中國未來的投資觀點？

先機環球投資投資董事李翰華 (Oliver Lee) 指出，今年以來新興市場漲幅有 12~13%，同時期新興市場基金上漲 16% 報酬，表示我們有 3% 的超額報酬，當中有超過一半的超額回報來是自於中國及台灣的投資部位，就類股來說，消費類股、電子商務以及 IT 類股表現相對突出、畢竟在低利率低成長的環境之下，具備高成長特質的類股表現自然會相對突出。

展望未來中長期，中國的投資前景還是好的，中國及新興市場還是有許多投資機會，未來五年該如何在新興市場或中國挖掘贏家企業? 需要具備以下幾點條件；第一：內需市場要夠大；第二：政府需要推出足夠的財政刺激政策來加以支持；第三：推動內部結構性改革；第四：政府願意投資科技環境（無形的經濟活動）。而以上特性都可以在中國找得到。

未來中國投資機會包括，電子商務，醫療保健等消費產業。投資方向建議可以跟著中國五年計畫，從五年計畫中有幾個發展重點，例如綠色經濟，IT 產業，以及中國會開放資本市場，都是投資人值得去關注的題材。

問：英國及歐洲的投資人如何看中國股市？

先機環球投資投資董事李翰華 (Oliver Lee) 指出，未來十年中國無論是資本市場或者經濟體都是大到不能忽視，對歐美法人或一般投資人來說，多數認識阿里巴巴跟騰訊，但歐美投資人還不知道中國及整個亞洲還上有許多投資機會，以購買力評價調整過後，中國 GDP 已經超越美國，而且中國股市規模已經比歐美股市大。且在財星前五百大的企業當中，中國企業家數比美國企業多。

很快歐美投資人看待中國跟亞洲的投資觀點會改變，李翰華 (Oliver Lee) 表示，目前歐美客戶都將中國看成一個獨立的投資資產類別。根據摩根士坦利研究，到 2027 年中國占新興市場比重，可能濟會高達 50%，中國崛起，就類似八九零年代日本快速崛起時。摩根史坦利的研究也顯示，過去五年投資人若將中國看成單一資產類別，報酬更高且風險更低。

問：請教先機環球投資團隊的選股邏輯是什麼？

先機環球投資已成為木星 (Jupiter) 集團成員，也是聯合國責任投資原則的簽署的企業會員之一，我們所有的投資團隊都非常重視 ESG 的因子。

投資團隊在布局新興市場，會將 ESG 的因子融入投資流程，投資團隊花費許多時間與投資公司的治理團隊對話，了解該公司的治理層面、環境層面及社會層面，以觀察是否會影響到公司投資表現。我們的投資團隊認為，唯有永續發展投資的企業，才能創造長期的投資回報。因為這類的企業會重視所有利害相關人 (包含股東) 的投資報酬權益。

就投資流程來說，我們的投資團隊採取長期投資策略，我們會投資哪些類型企業，需要有良好的獲利能力、企業必須要有永續不墜的競爭力，套一句股神巴菲特說的，該企業必須要有經濟的護城河（例如企業具有優勢品牌或者具有強大的經濟規模及龐大的銷售網路），可以讓獲利及營收持續的長期獲利下去。

問：投資人現在可能會猶豫不決，看到中國股市或新興市場已上漲，是否現在合適進場佈局中國或新興市場的股市？

先機中國基金投資組合經理車強表示，因為今年中國市場上漲，導致估值已不便宜，投資人可以關注的是明年營利表現，預估明年會有一個比較好的復甦，例如，服務類行業、出行類的營利改善值得期待，中國從一開始從投資拉動到轉型內需拉動，未來看中國五年計畫，主要是要增速變得更有質量，增強生產力的效率，中長期來看中國值得配置，中國還是相對看好。

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