〈金管會備詢〉KY股頻爆雷 黃天牧：已強化監理措施

繼康友 - KY 爆發掏空案後，淘帝 - KY(2929-TW)、凱羿 - KY(2939-TW) 也傳地雷，針對 KY 股頻頻出包，金管會主委黃天牧今 (17) 日表示，已強化對 KY 股的監理措施。

淘帝 - KY 今年前三季財報爆鉅額虧損，董事、財務長接連離職加上兩度更換會計師後，新會計師又來函終止接受委任，造成股價直直落，從去年底的三位數股價到面臨票面保衛戰。

凱羿 - KY 則是在日前爆出遭刻意詐欺還得付鉅額違約金，隨後又驚爆內控多項重大缺失，遭打入全額交割股。

KY 股頻頻爆雷，讓人擔憂淘帝、凱羿恐成為康友翻版，對此，黃天牧表示，今年 8 月，康友事件發生後，證期局就已督導證交所、櫃買中心要特別注意 KY 公司，金管會也提出制度面的措施，凱羿昨天又發生一些傳聞，證交所已經澄清，之後會督導交易所持續注意這些股票。

談到近期台灣綜合研究院創辦人劉泰英認為台股已進入投機段，示警股市恐有崩盤危機，黃天牧表示，這段時間台股不只有基金面，也要看基本面，新冠疫情期間，台灣經濟成長率在全球中是少數正數國家，也是對台股的支撐，不過，無論在台股各階段，投資人都要注意風險。