「女股神」打敗大盤 旗下四檔ETF今年漲逾100%

特斯拉股價一飛衝天，無疑是今年最令人驚奇的股票，也讓馬斯克的「伯樂」、明星選股人凱薩琳 ‧ 伍德 (Catherine Wood) 躍上財經媒體版面，她所管理的 ARKK ETF(ARKK-US) 今年來漲幅高達 146%，管理資產近 160 億美元，成為全球規模最大的主動型 ETF。

凱薩琳創立的方舟投資 (ARK Invest) 目前管理 7 檔 ETF，就有四檔包括 ARKK、ARKG、ARKW、ARKF 今年來漲幅都超過 100%，績效遠勝大盤，分別為 146%、162%、158%、104%，因此被稱為「女版巴菲特」。

彭博報導，ARKK 上周四 (10 日) 股價大漲至 125.2 美元，創下新高價，並獲得 2.75 億美元資金流入，使其總資產規模接近 160 億美元，一舉超越摩根大通超短收益主動基金 (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) 的 152 億美元，成為全球主動型 ETF 霸主。

凱薩琳是有名的特斯拉支持者，旗下三檔 ETF 包括 ARKK、ARKQ、ARKW 都持有特斯拉，且比重占 9~10%。隨著特斯拉 7 月開始噴漲，這些基金淨值也跟著翻倍，讓凱薩琳名利雙收。

她在 2018 年時就稱，特斯拉是一檔「深度價值股」，預期 5 年內特斯拉股價最低達 700 美元，最高會漲至 4000 美元；今年初再「保守估計」特斯拉股價將到 1500 美元、中位數估算 2700 美元。

當時市場對這份報告不以為然，如今看來卻神準無比。凱薩琳「保守估計」每股 1500 美元，在 7 月初就已突破；而特斯拉股價在 8 月一股分拆為五股，分拆前一度來到每股 2318.49 美元歷史天價。

凱薩琳精準的選股，為她獲得女版巴菲特的稱號。值得注意的是，觀察 ARKK 的持倉報告，近來 ARKK 買進多檔中概股，包括百度 (BIDU-US)、虎牙 (HUYA-US)、貝殼找房 (BEKE-US)。

ARKK 選取的投資標的，向來都是極具潛力的創新公司，這是因為凱薩琳最令人矚目的「破壞壞式創新」投資理念。她認為，破壞式創新已經成為人類經濟活動的主軸，像亞馬遜、特斯拉，藉由不斷引進顛覆性的創新商業模型，改變人類經濟架構。

凱薩琳甚至曾說，「標普 500 指數是史上最龐大的資本錯置之一，半數以上的股票遭被動的資產組合持有，這一點也不合理，太過向後看。」