巴菲特指標閃紅燈！提防6因素導致股市回檔

巴菲特最青睞的股市估值指標，證實了華爾街日益加深的恐懼：股票價格已經遠超過基本面。MarketWatch 專欄作家表示，跡象顯示市場內部人士態度謹慎，投資人可能也要準備進入戒備模式，包括在內的六大因素可能導致股市拉回。

「巴菲特指標」以股市總市值除以全球國內生產毛額 (GDP)，來評估股市估值。以 Wilshire 5000 指數市值 (股市總市值) 周五報價除以第 3 季 GDP，巴菲特指標已經攀升到 182.91，幾乎逼近 8 月創下的歷來最高紀錄，而股市曾在 9 月初遭拋售。

Wilshire 5000 總市值指數近年來走勢。來源: FRED

技術分析專家認為，巴菲特指標在 70 到 80 間是投資股票的好時機，高於 100 應該停止買進或出場。而從歷史經驗來看，該指標平均介於 93 到 114。

今年隨著股市屢創新高，巴菲特指標早已遠超過股市估值合理水準，凸顯市場過於自滿，甚至有過度炒作疫苗研發進展的疑慮。該指標在 2007 年次貸風暴為 107.5，2000 年網路泡沫時期達到 139.5。

不只巴菲特指標閃爍警報，另一個股市估值指標「席勒本益比」，也超越 1929 年經濟大蕭條的高峰。

這個由哈佛大學教授席勒 (Robert Shiller) 發明的指標，又稱為周期調整本益比 (CAPE)，將標普 500 指數股價除以過去十年 GAAP 每股盈餘，判斷美股是否過於昂貴。該指標目前為 33.43，遠高於歷史平均值 16.76，以及 1929 年經濟大蕭條前的巔峰 (31)，僅低於 2000 年網路泡沫 (44)。

但投資人並未因此退卻，受到美國將推出新一輪財政刺激的希望鼓舞，美股四大指數周五 (4 日) 同創新高，道瓊指數收在 30218.26 點。

席勒最近在專欄中表示，美股之所以能夠不甩估值邏輯一路上漲，一個可能的因素在於低利率可能持續更長時間，相對其他資產，股市仍擁有一定程度的魅力。

投資人應啟動謹慎模式

MarketWatch 專欄作家 Michael Brush 則警告投資人應該進入謹慎模式，理由有二。首先，他所追蹤的所有信心指標都顯示投資人過於樂觀，這意味著任何壞消息都會讓投資人猶如驚弓之鳥，一旦股市開始下跌，人們把恐懼化為拋售潮，並導致市場回跌。

Brush 警告，隨時可能導致市場回檔的六大因素包括：

病毒突變，而且變得更棘手 一種或多種疫苗傳出利空消息 感恩節過後的確診病患讓醫療體系喘不過氣來，政治人物再次宣布封城 市場開始擔心喬治亞州參議院決選結果 (投資人偏好國會由兩黨分治) 通膨和利率攀升 伊朗和以色列交戰

Brush 追蹤的幾個信心指標包括：賣權買盤 (看空股市) 對買權買盤 (看漲股市) 規模極小；芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 的股票賣權 / 買權比率逼近 10 年低點；Investors Intelligence 的多空頭比率 (Bull/Bear Ratio) 逼近他心中的警戒線。

至於第二個因素，Brush 以自己追蹤內部人士買賣行為 20 年經驗的經驗指出，市場內部人士態度謹慎，意味著投資人應該警戒。

Brush 建議投資人不要融資買進，應減持漲幅已高的股票和可疑的交易、列出市場走低時可以買進的清單，並保留現金在手等待適當的買進時機。