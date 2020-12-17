〈焦點股〉IC設計族群力抗空軍 獲資金追捧

台積電今 (17) 日上演秒填息，但盤中多頭熄火，電子權值股普遍翻黑，台股再度面臨短均保衛戰，不過，IC 設計族群表現相對有撐，其中，聯發科擬取得亞信 2 成股權，伺機搶攻工業乙太網路市場，激勵亞信股價亮燈漲停，此外，瑞昱、聯詠、立積、敦泰等多檔也吸引資金進駐。

IC 設計指標股聯發科股價連日回檔，今日漲勢收斂，力守 700 元大關，不過，亞信、偉詮電、威盛連袂攻上漲停，整體 IC 設計族群買氣熱絡，包括立積、研通、通嘉等均大漲逾半根停板，瑞昱、聯詠、敦泰、系微等也有 2-4% 的漲幅。

偉詮電受惠眾多裝置導入快充，USB PD 出貨暢旺，單月獲利亮眼，11 月自結稅後純益 1.19 億元，年增 138%，每股稅後純益 0.68 元，遠勝上半年的 0.14 元，帶動股價連續兩天噴出漲停，續創 13 年多新高，偉詮電近期也接獲第二家中系手機大廠訂單，預計明年上半年放量出貨。

射頻 IC 廠立積日前公告 11 月自結數，稅後純益 1.04 億元，年增 4.71 倍，每股純益 1.64 元，受惠 WiFi 5、WiFi 6 需求強勁帶動，立積明年第一季營運正向看待。

網通晶片大廠瑞昱第 4 季接單暢旺，11 月合併營收達 78.03 億元，年增 42.3%，單月創歷史次高，累計前 11 月營收 709.20 億元，年成長 28.4%。瑞昱日前在法說會上坦言，現今晶圓廠產能吃緊，擔憂影響到營收，未來將增加除台積電、聯電以外的晶圓代工廠，擴大供貨能力。

不過，IC 設計高價股面臨漲多回檔壓力，譜瑞 - KY 翻黑被打入跌停，股后矽力 - KY 及祥碩也都震盪走跌。